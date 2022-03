Feijóo aspira a "majories contundents" i a recuperar votants: "Tenim les portes obertes perquè tornen"

En el seu primer acte de campanya a València, menys de 24 hores després de ser proclamat com a únic candidat, Feijóo ha avançat que vullga convertir el PP en "garantia de gestió, estabilitat i majories", per al que ha defès la seua experiència com a president de Galícia, i que "torne a ser el partit més gran".

Tant en el seu discurs en el míting com en unes breus declaracions posteriors ha carregat contra el PSOE i Unides Podem i ha rebutjat que arriben a governar els partits que no guanyen. "No crec en els governs que es pacten en els despatxos ni en un govern populista i nacionalista", ha afirmat sense esmentar en cap moment ha citat Vox ni al pacte a Castella i Lleó.

Preguntat per aquest acord, Feijóo ha defès que creu en els governs que ixen de manera "neta" de les urnes i ha lamentat que actualment no passa ni en l'estatal ni en els autonòmics i municipals, la qual cosa veu com "una profunda crisi política".

S'ha proposat així aconseguir governs "sòlids", capaços d'aplicar un programa, que eixe programa passe per les urnes i guanyar les eleccions. "Mai he governat després de perdre i pense que l'objectiu és que no governe qui no guanya", ha apuntat, denunciant que va contra "els principis bàsics de la democràcia".

"NI 24 HORES COM A CANDIDAT"

I sobre la postura del PP europeu, preguntat per si ha capitulat després que Pablo Casado mostrara aquest dijous a París el seu rebuig a pactar amb l'extrema dreta sense esmentar a Castella i Lleó, Feijóo ha subratllat: "Evidentment, no he capitulat de res, entre altres coses perquè no sóc president del meu partit i encara no porte 24 hores com a candidat".

Però ha assenyalat que el PPE advoca per l'estabilitat institucional i perquè els partits d'Estat poden pactar entre si, alguna cosa que ha criticat que a Espanya no passa perquè "el PSOE no té cap interés a mantindre's com a partit d'Estat i prova d'açò és que governa amb partits que ni tan sols creuen en l'Estat". "Per tant, comprenc la decepció dels meus col·legues en el PP europeu", ha resolt.

Durant la seua intervenció en l'acte, el candidat ha posat l'accent que es presenta amb responsabilitat, humilitat i honestedat" i que està convençut d'estar "preparat per a governar". També ha defès al PP com a "casa comuna dels espanyols" i un partit de govern i no "populista".

"No som un partit de moda", ha dit, i ha sostingut que han "sobreviscut" a presidents entre els quals ha citat Fraga, Rajoy i Casado. Ha posat en valor "la política que ix del cap i no dels budells" i ha rebutjat crear "falses il·lusions" o governar a força d'eslògans com "no deixar a ningú arrere".

En aquesta línia, ha garantit que el PP serà responsable i anteposarà l'interés d'Espanya a la seua ideologia, a més de defendre valors com la diversitat d'Espanya i el respecte tant a la llengua comuna com a les cooficials. I com a "autonomista", s'ha preguntat què hauria sigut de la gestió de la pandèmia sense els presidents autonòmics.

CRIDA ALS QUI VAN VOTAR AL PSOE I NO A SÁNCHEZ

Per a arribar a la Moncloa ha animat a aconseguir que tornen aquells que els van votar i van deixar de fer-ho o "han votat a uns altres i estan decebuts". "Als més constitucionals, liberals, reformistes, centristes, socialdemòcrates i socialmoderats, als quals van votar al PSOE però no estan disposats a votar a un partit 'sanchista'", ha enumerat, i ha confiat a aconseguir majories "contundents" com a Galícia o "aplastant" com a la Comunitat Valenciana.

Però fins a les eleccions ha advertit que el país afronta "el moment més complicat de la història recent", una situació "límit" que ha lligat a l'economia. "Hi ha una nebulosa i una angoixa que es palpa en la cara de la gent", ha il·lustrat, i ha assegurat que "Espanya espera que algú la gestione" en lloc de "sestear amb els diners dels altres".

Dit açò, ha insistit que creu en la serenitat de la política, no en la "frivolitat", i que vol donar "respostes i certeses" a la gent. "Açò no va de 'tuits'", ha dit, i ha reconegut que la campanya "no serà fàcil però sí apassionant".

A l'inici del seu míting, que ha comptat amb altres 'populars' com el president del Comité Organitzador del Congrés (COC), Esteban González Pons, o el líder del PP C-LM, Paco Núñez, Feijóo ha recordat als afectats per la guerra d'Ucraïna i als quals van perdre la vida fa 18 anys en l'11-M, sobre el que ha reivindicat que "el PP sempre posiciona en contra dels actes del terror vinguen d'on vinguen". "Mai ho acceptarem", ha advertit.

En la seua intervenció prèvia, el president del PP valencià, Carlos Mazón, ha animat a Feijóo a liderar "un canvi desitjable i urgent" i ha celebrat que inicie el periple a València "davant la seua pròxima alcaldessa", Mª José Catalá, i "davant un partit unit i fort".

"Planejat a Santiago i culminat en la Moncloa. Si decideixes arrancar a València amb una mascletà, és impossible que isca malament", ha manifestat destacant els quasi 8.000 avals aportats pel PPCV.