La Unitat d'Ajuda davant Desnonaments ha atès 1.592 casos

Així ho ha anunciat el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, durant la reunió que ha mantingut amb la Taula Antidesnonaments.

"Acumulem esdeveniments que, d'una manera o una altra, acaben sempre passant factura a les capes socials més desfavorides". Per tant, considera que el dret a l'habitatge "ha de ser, més que mai, una obligació que les institucions ens hem de marcar com una absoluta prioritat", ha manifestat Illueca.

Així mateix, ha lamentat que, malgrat l'indiscutible esforç que s'està fent, "els desnonaments no es detenen i és evident que el marc de convulsió social en el qual estem immersos no ens ajuda". Precisament per açò "hem de posar el millor de nosaltres per a ser més efectius" i des de la Generalitat es va engegar un mecanisme, la Unitat d'Ajuda davant Desnonaments (UAD), que està fent "un bon treball", tal com reflecteixen les xifres.

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha remarcat "l'esforç que s'està fent des de la Conselleria per a ampliar el parc públic a través de diferents mecanismes de compra per a atendre emergències residencials i que es compagina amb un desenvolupament normatiu i programes que garantisquen el dret a la vivenda". Des de l'inici de la legislatura s'han adquirit més de 800 vivendes i en l'últim any s'ha aconseguit el rècord de 400.

En la reunió s'han reprès les qüestions plantejades en l'anterior, s'ha analitzat l'actual estat dels desnonaments, s'han explicat les mesures que s'estan desenvolupant des de la Conselleria per a enfortir les alternatives residencials i la nova xarxa d'oficines comarcals i municipals Xaloc en matèria de vivenda.

La directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, Pura Peris, ha sigut l'encarregada de presentar l'informe i fer balanç de les actuacions realitzades per la UAD.

De les 1.592 unitats de convivència amb emergència habitacional ateses, 1.043 corresponen a la província de València (56%), 345 d'Alacant (36%), 79 de Castelló (8%) i 125 es desconeix la seua ubicació. Del conjunt total, 959 han sigut de manera individualitzada i 633 col·lectiva.

EL 74% DE SOL·LICITANTS SÓN DONES

Una altra dada interessant és el nombre de casos atesos des d'agost de 2021 fins ara, un total de 696, i la seua distribució per sexe, ja que el 74% de les persones que van sol·licitar ajuda a la UAD són dones i el 26% homes.

Respecte als municipis amb residents que més hagen sol·licitat l'ajuda de la UAD destaquen València, Alacant, Castelló de la Plana, Burjassot, Torrent, Elda, Elx, Denia, Santa Pola, Torrevella i Almassora.

Les actuacions dutes a terme per la UAD s'han desenvolupat valorant necessitats de la persona afectada en cada situació i prestant una atenció preferent i directa. Tot açò prestant una assistència tant legal com a emocional a través de telefonades telefòniques del servici Whatsapp Emergència i de correus electrònics.

Pura Peris ha explicat que des de la unitat "s'ha oferit un assessorament previ i individualitzat informant sobre les alternatives que tenien la seua disposició com, per exemple, sol·licitar justícia gratuïta, ajudes dels servicis socials municipals, assessorament en ajudes en matèria d'habitatge, lloguer i compra que puguen sol·licitar des de la Conselleria".

A més, des de la UAD també s'han elaborat diferents materials formatius i organitzat unes jornades formatives a assessors jurídics municipals, Xarxa Xaloc i ajuntaments que estigueren intervenint en situacions d'emergència residencial.

En aquest sentit, la directora general ha destacat el treball coordinat que aquest servici realitza amb els servicis territorials i amb la xarxa d'oficines de vivenda Xaloc per a atendre, des de la proximitat i cas per cas, totes les notificacions de persones individuals o entitats.

Una altra dada molt important que s'ha oferit ha sigut el nombre de paralitzacions de desallotjaments o desnonaments que s'han aconseguit a través de la mediació de la UAD i que aconsegueixen un total de 147.

D'elles, 130 han sigut paralitzacions de desnonaments amb la intervenció, assessorament i coordinació oferida des de la UAD, tant a l'usuari, assessors jurídics, com als advocats de les persones afectades, servicis socials o regidors.

Les altres 17 suspensions van ser per intervenció directa de la Direcció general d'Emergència Residencial, com a mesura excepcional després d'haver intentat treballar totes les actuacions prèvies, sense donar resultat efectiu o no disposar de cap altra alternativa residencial.

ALTRES SOLUCIONS

A més, també s'han donat altres possibles solucions a les famílies ateses per diferents motius: arribar a un acord amb el demandant, obtindre vivenda de L'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), renovar el contracte de lloguer, obtindre moratòries fins el 2024, poder pagar el lloguer gràcies a les ajudes d'emergència o canviar de municipi, obtenint habitatge públic o acompanyament per a trobar una.

Aquesta unitat disposa d'un servici d'atenció primerenca per a donar respostes immediates a través del 'whatssap' (telèfon 722 846 606).

En la reunió, Pura Peris també ha comentat els avanços per als convenis previstos amb el col·legi d'advocats i procuradors de la Comunitat per a l'especialització del torn d'ofici en matèria de desnonaments, centrat en la formació, assessorament i intermediació.