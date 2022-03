Les pioneres de l'agència Magnum retraten el món en una exposició en el MuVIM

"Totes són obres d'art i darrere de cadascuna d'elles hi ha una història: han retratat el món", ha comentat la comissària, Rosa Olivares, en la presentació de la mostra que acull la Sala Parpalló del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat fins a finals d'abril.

'Tres mujeres Magnum' arriba a València després del seu pas pel Centre Niemeyer d'Avilés (Astúries) i pretén servir de preludi d'una primavera de "retrobament amb l'art".

Malgrat la força que desprenen les imatges, aquestes tres fotògrafes només tenen en comú que són dones i que tenen reconeixement internacional. Arnold i Morath van ser les dos primeres a entrar en una agència creada per fotògrafs que eren a parts iguals fotoperiodistes i artistes, després de que García Rodero es va convertir en la primera espanyola a fitxar per Magnum, on a dia de hui no hi ha cap home fotògraf d'Espanya.

Per a captar el seu treball al llarg del globus, la comissària va bussejar entre més de 3.000 fotografies i va seleccionar només 60, ja que la seua intenció era que l'exhibició no fora "avorrida" i que el públic s'acordara. Açò sí, el procés va ser complicat perquè Magnum és una agència "molt especial" i "tot és complicat".

Són imatges doblement documentals: es van capturar per a documentar alguna cosa l'agència i en si mateixes són un "fet aïllat". Cadascuna parla de persones que miren a altres persones, per la qual cosa predomina el retrat i només hi ha una instantània de la mostra sense gent en un primer plànol: un paisatge nocturn de Nova York.

Al llarg del recorregut hi ha algunes fotos de García Rodero lligades a la religió, amb el que "gràcies a ella hi ha ritus que no es perdran mai". Aquesta fotògrafa es diferencia de les altres dos en el gran format de les seues imatges, mentre Morath i Arnold van coincidir en el mateix moment històric.

"ARA ELS TOCA ALS JOVES"

En triar a les tres, la comissària volia reflectir que la fotografia és "una de les ferramentes amb més força perquè la dona entre en el món de les arts visuals". És alguna cosa que ha lligat amb la recent manifestació del 8M, en la qual es va alegrar de veure a tantes joves: "Jo ja no em manifeste, ara els toca a elles".

Entre les localitzacions de tot el món, en la mostra apareix una fotografia de Castella capturada per Morath, a qui la comissària ha destacat que "li agradava molt Espanya". Però sobretot ha posat en valor el treball de García-Rodero en infinitat de països, "amb el seu metre cinquanta i les seues càmeres". "És una estrela fugaç, com un planeta xiquet", ha il·lustrat.

Com a director del Centre Niemeyer, Carlos Cuadros ha ressaltat que 'Tres mujeres Magnum' és el primer projecte d'aquest espai en coproducció perquè "excedia" les seues possibilitats i ha augurat que "marcarà un abans i un després".

"El públic està tornant als museus, és un bon moment per a gaudir d'una de les nostres apostes més transcendentals a València", ha afegit Rafael Company com a director del MuVIM, destacant la intenció de celebrar "militantement" el 8 de Març amb aquesta i altres propostes.