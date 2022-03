L'estació de metro de Facultats es bateja com Manuel Broseta per "decència democràtica davant del fanatisme"

L'estació del metro de 'Facultats' de València s'ha rebatejat com 'Facultats-Manuel Broseta' per "decència democràtica" per a donar un reconeixement social visible a les víctimes del fanatisme del terrorisme com el d'ETA, que va acabar d'un tret amb la vida d'aquest catedràtic de Dret Mercantil fa 30 anys, el 15 de gener de 1992, quan eixia d'impartir classes i creuava l'avinguda Blasco Ibáñez del campus universitari.