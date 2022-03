Feijóo sobre si "s'estrena" amb un pacte amb Vox: "No, no. S'estrenen els castellanolleonesos"

El representant 'popular' ha realitzat aquestes manifestacions a València, on aquest divendres obri la seua gira per Espanya per a presentar el seu projecte als afiliats i que li portarà durant 10 dies a recórrer les 17 comunitats autònomes.

Feijóo, abans de mantindre una trobada amb simpatitzants en el MuVIM, ha presenciat des del balcó de l'Ajuntament la tradicional mascletà. Allí, a preguntes dels mitjans, ha expressat la seua satisfacció per poder començar aquesta gira en una ciutat "tan alegre".

Quan se li ha inquirit per si "s'estrena" amb el pacte de govern aconseguit pel PP amb Vox per a governar Castella i Lleó, ha contestat: "No, no. S'estrenen els castellanolleonesos".

En l'Ajuntament, Feijóo ha coincidit amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb qui ha parlat en privat uns minuts.Després s'ha unit l'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldesa, Sandra Gómez, així com el president del Comité Organitzador del Congrés del PP i eurodiputat, Esteban González Pons, i el senador 'popular' Alberto Fabra.

PUIG: "BONA RELACIÓ"

Després d'aquesta xarrada, el president Puig ha comentat als periodistes que té "una bona relació amb el president de Galícia". "Intente tindre-la amb tots els presidents de les comunitats autònomes d'Espanya i estic content que València siga sempre paradigma i un espai d'hospitalitat. Hui estem contents que estiga el president de Galícia, encara que estiga en la seua condició de candidat del PP".

Tots dos dirigents han aprofitat per a intercanviar algunes impressions sobre la Conferència de Presidents que se celebrarà aquest cap de setmana i sobre la dificultat del moment "i la necessitat que es prenguen unes decisions molt radicals respecte a la contenció dels preus energètics". "Crec que en això hi ha acord", ha asseverat el cap del Consell.