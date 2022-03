L'Ajuntament de València transmet "tranquil·litat" davant la pujada del combustible i assegura els servicis municipals

En aquest sentit, ha assenyalat que estan "preparats", gràcies a una "gestió adequada", per a "afrontar la pujada" després del conflicte bèl·lic iniciat a Ucraïna a partir de la invasió russa. Així ho ha indicat aquest divendres l'edil d'Hisenda, Sergi Campillo, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local.

El vicealcalde de la ciutat i edil d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que ha comparegut al costat de Sanjuán, ha expressat la mateixa idea i ha explicat que els contractes de llarga durada de les adjudicatàries que presten o gestionen servicis municipals contemplen "la revisió de preus perquè al llarg de la vida del contracte pot canviar el cost de la mà d'obra, dels materials o dels combustibles".

Així, preguntats per si l'augment del combustible té alguna repercussió en els servicis d'eixes contractes o si es preveu incrementar pressupost per a fer front a eixa pujada o a les necessitats que puguen tindre vehicles com els autobusos municipals, Sanjuán ha insistit en la "tranquil·litat" i ha rebutjat "cedir al xantatge energètic".

"Cap guerra és gratuïta. Allò que hem d'assumir amb tota la serenitat i com a democràcies occidentals és que no hem de cedir al xantatge energètic", ha plantejat el titular d'Hisenda. Ha ressaltat que s'haurà de "assumir un augment en els costos que repercutirà en la gestió municipal", però ha precisat que no es pot "canviar inflació per drets humans".

Borja Sanjuán ha comentat que "l'Ajuntament té ja contacte amb alguna de les seues concessionàries, especialment aquelles que tenen major dependència dels costos energètics", per aquest assumpte i ha dit que també "està estudiant, dins els decrets que està habilitant el Govern d'Espanya, la possibilitat per a adaptar-se a aquesta situació".

"No podem fer encara una avaluació de quin serà el cost per a l'Ajuntament, però podem transmetre la tranquil·litat que els servicis públics van a tindre continuïtat" i que el consistori "està preparat, per haver fet una gestió responsable, per a poder afrontar la pujada", ha agregat el regidor d'Hisenda.

Per la seua banda, Sergi Campillo ha insistit en la "fórmula de revisió de preus" que tenen els contractes de llarga durada que l'administració local subscriu amb adjudicatàries amb la finalitat d'afrontar els canvis que es puguen donar en el temps de vigència.

El vicealcalde ha comentat, com a exemple, que en la contracta de Recollida de Residus s'aprova de "una revisió provisional abans de l'inici de l'any per a augmentar l'increment de costos" i que en acabar l'any es fa "una revisió definitiva", amb "els índexs definitius", per a "compensar a l'administració o a l'empresa" davant eixe increment.

Així mateix, ha apuntat que "enguany ja es va pujar una quantitat important en la revisió provisional de preus per a 2022" i ha precisat que "fins que no passe tot l'any no es pot fer la revisió definitiva de la fórmula".

"És evident que la inflació, sobretot en l'àmbit dels combustibles i a partir de la guerra, segurament s'incrementarà respecte a la revisió provisional de preus però de moment la situació està controlada", ha asseverat Campillo, que ha demanat veure com evoluciona l'any.