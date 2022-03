Ucraïna.- Famílies nombroses s'ofereixen a enviar material i acollir refugiats

20M EP

La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana (FANUCOVA) ha oferit a les administracions la seua col·laboració per a la recollida i enviament d'ajuda humanitària, així com per a l'acolliment de refugiats ucraïnesos, a través de la xarxa que formen les cinc associacions que la integren implantades en les tres províncies (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM i Más de Dos).