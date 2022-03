Ucraïna.- El Consell ofereix els hospitals de campanya per a atendre a persones refugiades d'Ucraïna

Les instal·lacions podran situar-se en qualsevol lloc adequat i destinar-se a la finalitat més idònia en funció de les necessitats conjunturals d'acolliment i assistència a les persones refugiades, així com per a qualsevol altra circumstància d'emergència que en un futur puga sorgir.

Es tracta dels hospitals de campanya annexos als hospitals General de Castelló, Doctor Balmis d'Alacant i La Fe de València.

La vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, ha informat en roda de premsa d'aquest aspecte i ha explicat que en principi no està previst el seu ús en una data concreta actualment. "El que estem fent és habilitar possibilitats però, en aquest moment, els refugiats es deriven primer a pisos i, si no hi ha, a albergs", ha dit.

"L'objectiu és que els hospitals de campanya tinguen un ús successiu, que es puguen muntar i desmuntar i utilitzar en qualsevol situació de crisi o emergència", ha aclarit.

D'altra banda, el Consell ha rebut ja per internet un total de 711 formularis procedents de particulars i d'institucions per a oferir allotjament i ajuda a persones refugiades a la Comunitat. Oltra ha assenyalat que no li sorprèn el gran nombre de formularis perquè l'autonomia és "solidària": "Som molt conscients del poble d'acollida que som", ha dit.