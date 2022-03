Puig afirma que Vox és "un perill real" i lamenta que l'inici del mandat de Feijóo siga "adossar-se a la ultradreta"

Puig, en declaracions als mitjans, ha insistit que confia que hi haja "una rectificació" perquè Vox és "un perill real" per a "l'Estat de les autonomies, perquè està en contra de les autonomies", i és "un perill real per a la convivència".

Per açò, ha assenyalat que l'entrada de Vox a l'executiu de Castella i Lleó és "la pitjor notícia que es podia rebre per a iniciar el procés de renovació" del PP i ha mostrat la seua confiança en què "el camí siga diferent".

"És una notícia molt roïna perquè Vox ha aportat a la política espanyola rancor, divisió i una quantitat d'insults per metre quadrat extraordinària i, per tant, tot el que siga acostar-se a eixe model és molt negatiu per a la societat espanyola i, en concret, per a la valenciana", ha postil·lat.