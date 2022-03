La tensión entre Isa Pantoja y Kiko Rivera se podría cortar con un cuchillo. Pese a que el DJ aseguró que cortaría cualquier relación con su sobrino Alberto, lo cierto es que, finalmente, le felicitó por su cumpleaños hace unos días y, como prueba de ello, compartió una captura de pantalla de la conversación con el pequeño.

Este viernes, Isa Pantoja ha acudido a El programa de Ana Rosa, donde ha explicado que fue su hijo quien respondió a los mensajes del DJ: "El mensaje iba dirigido a Alberto. Yo siempre he dicho que una cosa es que nosotros no tengamos relación, pero los niños no tienen culpa de nada".

Aunque la joven ha señalado que es normal que su hermano quisiera aclarar que había felicitado a Alberto, Isa ha criticado que compartiera en sus redes sociales la prueba de ello: "Parece que no aprende. Por una parte, me pareció superbién que no lo hiciese público porque a mí eso me gustó. Eso está perfecto, pero la cagó subiendo la prueba".

Isa Pantoja, además, ha agregado que, aunque su hermano no hubiera publicado las pruebas de su felicitación, ella habría dicho que le había mandado un mensaje a Alberto por su cumpleaños: "No me parece ningún acto heroico". Hay que recordar, además, que Isa felicitó a sus sobrinas, aunque no recibió ninguna respuesta.

La joven ha añadido que Isabel Pantoja no ha felicitado a Alberto, pero "tiene una explicación": "Me extrañó que no le felicitase porque, incluso en los peores momentos que hemos tenido, ella siempre me ha mandado su felicitación. Me preocupé porque me extrañó muchísimo. Le envié un mensaje y sé que no se le ha olvidado. Hablé con mi prima Anabel y me dijo que mi madre no tiene teléfono actualmente y es verdad porque yo la intenté llamar y no me contesta".

"Me da mucha pena, pero entiendo que no tiene teléfono. Yo sé que está bien", ha apuntado Isa que, además, ha explicado que la decisión de su madre podría tener que ver con las llamadas que ha recibido de ciertos periodistas. Además, la joven no ha dudado en responder que su madre tiene depresión, a lo que Joaquín Prat ha respondido que eso podría justificar que Isabel Pantoja se haya alejado del teléfono móvil.