Oltra afirma no tener "ningún problema" en declarar ante el juez que investiga abusos pero insiste: "Está todo dicho"

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si estaría dispuesta a ir a declarar en el marco de la investigación del caso de los abusos y por cómo valora que el juez haya pedido unas declaraciones suyas en las que reclamaba que dejaran en paz a los funcionarios investigados.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno valenciano ha manifestado que es una persona "muy voluntariosa" y está "a lo que se debe de estar". "No tendría ningún problema" en declarar ante el juez, ha asegurado.

Y ha continuado: "He explicado tantas veces el tema, que una vez más... Ya me lo sé de memoria todo y lo puedo contar sin tener ni siquiera anotaciones".

Al respecto, interpelada por si ha planteado pedir ella declarar, ha afirmado: "Estoy a lo que haga falta pero, en todo caso, es una cuestión muy personal". "Cuando una va al juzgado, siempre va con una citación. En cualquier caso, no digo que sea personal porque no sea consciente de que voy en calidad de consellera, sino por la manera en que se formula la pregunta. Lo que digo es que nada de lo que yo pueda decir en un juzgado no está dicho antes ante periodistas y en el Parlament. Está todo dicho y escrito", ha apostillado.

Sobre la valoración de las peticiones del juez, Oltra ha indicado que ya dio explicaciones de este caso en Les Corts y ha insistido en que puede repetir las cosas "las veces que haga falta" pero "ahí está todo".

"Estuve dos horas explicándolo todo, todas las fechas y hechos relevantes. Ahí está", ha señalado, para advertir de que las únicas dos novedades al respecto es la decisión de Bruselas de declararse no competente para aceptar la petición del PP de investigar abusos en centros de menores; y la condena a la Conselleria de Educación cuando estaba dirigida por María José Catalá por un caso de abusos a cuatro niños.

Así, ha declinado hacer cualquier tipo de valoración del trabajo del juez y ha apostillado que considera que el magistrado está haciendo su investigación "de manera diligente y minuciosa".