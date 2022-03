Declara ante la jueza 20 años después el principal sospechoso del ‘caso Déborah’ y defiende su inocencia

El principal sospechoso por la muerte de de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera, cuyo cadáver fue hallado hace casi 20 años en una cuneta de O Rosal (Pontevedra), ha declarado por primera vez este viernes ante la juez en Tui.

Según La Voz de Galicia, la familia ha explicado que "el joven defendió su inocencia y contestó a las preguntas ante el juez, su abogado y el fiscal". El hombre acudió puntual, a las 9:20 horas, a la cita en Juzgado número 2 de Tui, donde se amontonaban un enjambre de cámaras y donde media docena de personas pedían con pancartas ‘justicia para Déborah’.

"Lo que creemos es que no va a aportar gran información"

“Creemos que no declarará, o que se acogerá a su derecho legítimo de responder solo a las preguntas de su letrado”, ha dicho a las puertas del juzgado Rosa, hermana de Déborah y portavoz de la familia.

“Lo que creemos es que no va a aportar gran información, pero para mí el hecho de estar hoy aquí y que la jueza y el fiscal les puedan hacer preguntas relativas a los días de la desaparición y los días más importantes en la investigación, para mí es vital”, ha añadido.

La comparecencia del exnovio en calidad de investigado se produce después de que la familia de Déborah se lo pidiese a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que fue la que dio el paso ante las constantes negativas de la jueza que instruye el caso.

Rosa se dirigió al hombre cuando iba a entrar el juzgado para decirle "ahora tienes tu oportunidad, amigo". Su comentario no tuvo respuesta por su parte, pero sí por uno de sus letrados, que le contestó "calladita estás más guapa".

"Su señoría le ha hecho un interrogatorio bastante exhaustivo"

El exnovio de Deborah no ha hecho ninguna declaración a los medios ni a la entrada ni a la salida, pero si lo ha hecho Ramón Amoedo, uno de los abogados de la familia de Deborah, informando de que "el investigado, evidentemente, ha defendido su inocencia".

"Su señoría le ha hecho un interrogatorio bastante exhaustivo, al igual que el Ministerio Fiscal y han sido dos horas. Creo que era una declaración para hablar bastante debido a la complejidad del asunto, la gravedad del mismo y a todas las dudas, pero, insisto, es un derecho que tiene a contestar solo a lo que considere oportuno" ha declarado Amoedo.

También ha añadido que "ha estado muy correcto, evidentemente pasándolo mal, entiendo, pero ha estado bastante normal", así como ha asegurado que "no hay ninguna declaración de todas las anteriores que se asemejan entre ellas ni esta, algo que para nosotros es algo fundamental".

El letrado ha transmitido a los medios su opinión sobre la investigación durante los primeros meses, considerándola "nefasta". "No es que fueran errores. Si se hubiera hecho bien en el 2002, no estábamos hoy aquí. Fuera o no fuera él" declara.

ADN de un varón en las uñas

Entre los últimos avances del caso, destaca el encuentro este miércoles de ADN de un hombre en una uña del cadáver, según el informe remitido por parte del Instituto Nacional de Toxicología, que exhumó el cuerpo el pasado 18 de mayo de 2021.

Ahora, los abogados de la familia solicitarán la ampliación de la prueba pericial para intentar determinar los marcadores genéticos hallados.

En cuanto al pelo que dijeron los forenses de Vigo haber encontrado durante la exhumación, tras el examen, el instituto de toxicología ha determinado que se trata de PVDC, un material empleado para el envasado de alimentos, entre otros usos, lo que, según expresa la familia en un comunicado, “demuestra una vez más la negligencia de la autopsia inicial”.

En cuanto al examen del vehículo del principal sospechoso, efectuado en septiembre del pasado 2021, se hallaron gran cantidad de muestras biológicas tanto humanas como animales, “lo que choca frontalmente con que en el examen del 2010 no se encontrase absolutamente nada, lo que demostraría que en el 2010 se hizo una limpieza exhaustiva del vehículo”.

Deborah desapareció el 30 de abril de 2002, y aunque la el caso "se cerró como muerte natural", finalmente se reabrió la investigación "como homicidio o asesinato". Desde entonces, el exnovio de Deborah ha declarado hasta cuatro veces ante la policía pero ninguna ante la juez, ya que el juzgado se había negado a citarlo a declarar pero, finalmente, la familia presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que fue estimado.

La declaración se decretó en principio para el pasado 21 de febrero, pero fue pospuesta para dar tiempo a los abogados de estudiar la causa.

La citación del principal sospechoso paraliza el plazo de prescripción del caso, al que le quedaban dos meses escasos de vida cuando llegó la autorización para citar al principal sospechoso.