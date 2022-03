"Estamos preparados, tenemos las ideas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus", y "las medidas que se adoptan son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias". Parece que ha transcurrido un siglo, pero este lunes se cumplen tan solo dos años desde, con esas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación del estado de alarma por segunda vez en toda la democracia, inicialmente por un periodo de 15 días. Esas dos semanas se convirtieron, con los sucesivos avales del Congreso, en más de tres meses en los que España se enfrentó a un confinamiento general, una medida sin precedentes que, pese a las sucesivas olas de la pandemia, no se ha repetido.

Con esa intervención del día 14 de marzo de 2020, Sánchez tomaba una decisión que apenas una semana antes parecía ciencia ficción. En apenas unos días, la situación se agravó enormemente en toda Europa y España siguió el ejemplo de Italia, donde el confinamiento general ya era una realidad desde unos días atrás. El encierro de toda la población en sus casas, además, vino acompañado de medidas de excepción, como la centralización de algunas competencias de las comunidades en el Gobierno central o la movilización de las Fuerzas Armadas para ayudar en las tareas de desinfección o traslado de enfermos y fallecidos.

En esos días de desconcierto, uno de los principales temores era, además de la evolución del virus, su impacto sobre la economía y el empleo. Por ello, tras un intenso debate entre PSOE y Unidas Podemos y apenas tres días después de decretar la alarma, el 17 de marzo el Gobierno aprobó un diseño extraordinario para una figura que, por entonces, apenas era conocida por la población general: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Con esa medida, el Ejecutivo buscaba evitar una rápida escalada del desempleo, y los ERTE vinieron acompañados de una movilización de más de 100.000 millones de euros públicos en avales para las empresas con dificultades,

La asunción de esas primeras medidas económicas de choque para evitar un derrumbe de la economía vinieron acompañadas de decisiones para reforzar un sistema sanitario y asistencial enormemente presionado y con serio riesgo de colapso. Durante los primeros días del estado de alarma, el Gobierno transfirió 300 millones a las autonomías para reforzar las residencias de mayores y otros 600 millones destinados a apuntalar los sistemas de servicios sociales. Además, se prohibió cortar los suministros de luz, agua y gas a las familias vulnerables y se estableció una moratoria en el pago de las hipotecas para quienes no pudieran hacer frente a las cuotas.

Las cifras de contagios, ingresos y fallecimientos, no obstante, estaban lejos de dejar de crecer, y el 23 de marzo el Gobierno tomó la decisión de permitir la medicalización de las residencias de mayores. Uno de los problemas más acuciantes de entonces era la falta de material de protección para sanitarios y personal de los centros y, de hecho, tanto ese problema como los fallecimientos en residencias provocaron la interposición de numerosas denuncias y querellas por todo el país contra responsables políticos de todas las administraciones. La mayoría han sido archivadas, aunque algunas sí han acabado en condena.

Apenas tres días después de que el Gobierno permitiera medicalizar las residencias, el Congreso aprobó por amplísima mayoría la primera prórroga del estado de alarma. Y el día 28 de marzo el Ejecutivo tomó la decisión más drástica de toda la pandemia: la paralización de toda actividad no esencial durante dos semanas. Los trabajadores que aún seguían acudiendo a sus centros de trabajo dejaron de hacerlo, y no volvieron a la actividad hasta el 9 de abril.

Por entonces, el Gobierno no recomendaba utilizar mascarilla en las escasas salidas que se permitían a los ciudadanos. Hasta el día 10 de abril no se emitió la primera recomendación en este sentido, si bien el uso de la protección no se convirtió en obligatorio hasta más de un mes después, el 20 de mayo. Previamente, el 23 de abril, se había fijado un precio máximo de 0,96 euros por mascarilla para evitar que se disparase el coste de un producto que durante las primeras semanas de la pandemia fue enormemente escaso y cuyo abastecimiento no se estabilizó hasta bien entrado el confinamiento.

El inicio de la desescalada

El encierro de los españoles fue total durante más de un mes, y únicamente comenzó a relajarse a finales de abril. El día 26, el Gobierno aprobó -con una serie de errores comunicativos que provocaron una importante confusión- un permiso para que los niños de 14 años pudieran salir acompañados de un adulto a dar un paseo diario de un máximo de una hora. El 2 de mayo ese permiso se extendió a la población general, para la que se establecieron franjas horarias en función de la edad para pasear o hacer deporte al aire libre.

Fue durante esos días, el 29 de abril, cuando Vox llevó al Tribunal Constitucional la declaración del estado de alarma asegurando que las medidas de restricción de la movilidad o cierre de los comercios eran más propias de un estado de excepción. Por entonces, la noticia pasó relativamente desapercibida en mitad de la excepcionalidad que se vivía, si bien un año después, el 14 de julio de 2021, un dividido Tribunal Constitucional daría la razón al partido de ultraderecha y declararía parcialmente ilegal la decisión del Gobierno. El Constitucional, de hecho, afirmó que las medidas que se tomaron para contener la difusión del virus hubieran requerido un estado de excepción, lo cual revela la falta de una legislación ordinaria para hacer frente a una pandemia.

En abril de 2020, no obstante, los focos estaban puestos en la lenta mejora de la situación epidemiológica y la ansiada desescalada. El día 28 de ese mes, el Gobierno presentó el plan para ir levantando poco a poco las restricciones por fases y con tiempos diferentes según la gravedad de la situación en cada provincia. Las siguientes semanas fueron de una apertura controlada que finalizó casi dos meses después, el 21 de junio, con el levantamiento del estado de alarma, la entrada de toda España en la fase de "nueva normalidad" y la reapertura de las fronteras con la UE.

Los españoles, más de tres meses después, pudieron volver a salir a la calle sin restricciones horarias o de destino, aunque la situación epidemiológica, por entonces más controlada, distaba mucho de ser normal. El virus seguía acechando, y tras unos primeros meses del verano en el que la reapertura del turismo permitió comenzar a reactivar los sectores más golpeados por la pandemia, el Gobierno se vio obligado a establecer de nuevo restricciones por el empeoramiento de la situación epidemiológica. Fue el 14 de agosto cuando el Ministerio de Sanidad ordenó el cierre del ocio nocturno, limitó la apertura de la hostelería y prohibió fumar en la vía pública si no se podía mantener la distancia de seguridad.

La necesidad de que los tribunales superiores de justicia de cada comunidad avalaran las restricciones que iban decidiendo los gobiernos regionales llevó a situaciones en las que unos territorios mantenían fuertes limitaciones de horarios y movilidad y en otras hubiera medidas más relajadas. El lío jurídico estaba servido, con opiniones totalmente contrapuestas entre unos magistrados y otros acerca de qué derechos podían restringirse y cuáles no sin el paraguas jurídico del estado de alarma. Fue en esas semanas cuando se empezó a extender el concepto del toque de queda nocturno.

El segundo estado de alarma

La situación, no obstante, empeoró, especialmente en regiones como la Comunidad de Madrid. Por ello, tras semanas de tira y afloja con un Gobierno regional reacio a establecer restricciones, Sánchez decretó el 9 de octubre un estado de alarma únicamente para la región, que poco más de dos semanas después, el 25 de octubre, se extendió a todo el país. España volvía a estar en alarma cuatro meses después, aunque con enormes diferencias con respecto a lo ocurrido en marzo: el Gobierno negó por activa y por pasiva que fuera necesario un confinamiento duro y, sobre todo, dejó en manos de las comunidades las restricciones a tomar. Había comenzado la "cogobernanza".

La declaración de este segundo estado de alarma vino acompañada de la puesta en marcha de un toque de queda nocturno en toda España, que decayó el 9 de noviembre, cuando las comunidades pasaron a gestionarlo por su cuenta y la inmensa mayoría de ellas lo mantuvieron. En cada autonomía, además, comenzaron a ponerse en marcha restricciones de aforo, reuniones, horarios o actividades para contener el virus mientras se imponía el mantra de "salvar la Navidad" para evitar perjudicar aún más a un comercio muy dañado.

Los Reyes Magos, no obstante, trajeron un regalo adelantado antes de terminar el año: la vacuna. El 27 de diciembre, España comenzó a vacunar a la población y el nombre de Araceli Hidalgo, la anciana que primero recibió la primera dosis del vial, se hizo conocido en todo el país. "Estamos ante el inicio del fin de la pandemia", declaró entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que poco después, el 25 de enero de 2021, dejó su puesto para ser candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña impulsado por su buena valoración tras la gestión de la Covid.

La nueva ministra, Carolina Darias, no tuvo que enfrentarse a lo más grave de la pandemia, como hizo Illa. Pero la campaña de vacunación tampoco estuvo exenta de sobresaltos, y Darias decidió, junto a las comunidades, paralizar el 15 de marzo durante dos semanas la vacunación con la fórmula de AstraZeneca por los casos de trombos detectados en otros países. El 30 de marzo, cuando se reanudó la vacunación con esos viales, el Gobierno experimentó una nueva remodelación porque Pablo Iglesias abandonó su puesto de vicepresidente segundo para concurrir a las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid, que acabarían con su carrera política.

El 9 de mayo, solo cinco días después de celebrarse esos comicios y del arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso, finalizó el estado de alarma. El proceso de inmunización continuaba, y el presidente Sánchez prometió que el 70% de la población estaría vacunada con las dos dosis antes de septiembre, una predicción que por entonces se tachó de enormemente optimista pero que terminó cumpliéndose. Y mientras, el 26 de junio se dio un nuevo paso hacia la normalidad al levantarse la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores.

La segunda alarma, también ilegal

El Gobierno, no obstante, también experimentó reveses durante ese 2021 centrado en la vacunación. Si el 14 de julio el Tribunal Constitucional, ampliamente dividido, consideró ilegal el primer estado de alarma como pedía Vox, el 27 de octubre hizo lo propio con el segundo estado de alarma, pese a que en él se tomaron medidas menos restrictivas y en ninguna comunidad se decretó un confinamiento generalizado. En su sentencia, el Constitucional consideró que "la determinación temporal" de la prórroga de seis meses del estado de alarma, entre octubre de 2020 y mayo de 2021, "se realizó de un modo por entero inconsistente".

2021 terminó con la incidencia epidemiológica disparada a causa de la llegada a España de la variante ómicron, mucho más contagiosa, pero las vacunas demostraron su efectividad y los centros sanitarios no colapsaron. Pese a todo, el 22 de diciembre el Gobierno reimplantó la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, una medida enormemente polémica que apenas duró hasta el 8 de febrero, cuando el Ejecutivo la derogó. Ahora, dos años después del inicio del gran confinamiento, el debate sanitario gira en torno a si acabar con el uso obligatorio de la mascarilla también en el interior de los edificios. Señales de que, aunque el Covid aún no es cosa del pasado, la normalidad se va imponiendo.