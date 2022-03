El viral más extraño de Khloé Kardashian: su despensa provoca paz visual

Es uno de esos placeres para los sentidos que tan de moda se han puesto en las redes. Si el ASMR es una forma de infundir tranquilidad a través del oído, hay algo parecido para la vista: los lugares que, de tan ordenados producen una tremenda paz visual. Ahí están los supermercados que clasifican sus productos por colores, las fotografías perfectamente simétricas o, desde ya, la despensa de Khloé Kardashian.

Es conocido el afán del fan por conocer los rincones más secretos de las casas de las celebrities. Y con la hermana de Kim Kardashian muchos seguidores han descubierto que hasta una alacena puede ser un lugar en el que quedarse a vivir. Básicamente parece que ha pasado por allí la ya célebre Marie Kondo. Y algo así hay de por medio.

La casa de la Kardashian es una de las protagonistas de uno de los nuevos programas de Netflix, The Home Edit. En este nuevo show de la plataforma, Clea y Joanna, gurús del orden, visitan tanto las mansiones de famosos y famosas como Reese Witherspoon hasta las de familias lejos de la jet set. Y una de las elegidas es la de Khloé.

En su casa, como se ha podido ver por la publicación que han hecho en el Instagram oficial del programa, se han centrado en su despensa, algo que ha dejado asombrados a sus followers, dada la increíble sensación de pulcritud y practicidad que desprende el resultado final, en el que cada alimento está en su estante correspondiente, cada anaquel y cada repisa guardando un solo producto: pasta, legumbres, salsas...

Obviamente, eso sí, la idea no está al alcance de la mayoría: no solo porque la despensa per se tenga los mismos metros cuadrados que algunos pisos, sino porque el montante final que costaría comprar cada dispensador o tantas bandejas dejaría las cuentas corrientes de muchos en, mínimo, números rojos.

Aún así, otros tantos seguidores se han preguntado cuántas personas comen al día en casa de Khloé Kardashian, pues es prácticamente imposible gastar tantísima comida sin que algo se ponga malo o caduque. Quizá pronto tenga que salir a aclarar la influencer y empresaria si de verdad desperdicia o no alimentos.