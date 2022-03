Un grup de persones viatja de Mutxamel a la frontera d'Ucraïna per a donar aliment als refugiats

El propulsor de la iniciativa, David Juan Díaz, veí de Sant Vicent del Raspeig, ha explicat a Europa Press que hui han eixit dos furgonetes carregades de 1.500 quilos d'arròs i 300 litres d'oli, entre altres productes que han pagat ells juntament amb donacions de diferents empreses i col·lectius.

També ha assenyalat que la intenció és tornar amb sis o set persones a la província després d'estar cinc dies cuinant arròs per als ucraïnesos que pateixen aquest drama humanitari. "Descansarem el que siga precís perquè hem d'arribar al més prompte possible per a ajudar", ha ressaltat.

Sobre la idea, ha explicat que se li va ocórrer divendres passat "tornant de Madrid", quan va pensar que hi havia una oportunitat d'ajudar si trobava gent disposada a viatjar amb ell. "Pensàvem eixir dimarts però decidirem fer-ho bé i tindre temps per a arreplegar ajuda", ha agregat.

Així mateix, explica que han fet una petició per xarxes socials perquè qualsevol persona o empresa que vullga col·laborar puga fer-ho per a ajudar a pagar la despesa de l'expedició, així com dels productes adquirits pel grup: "Esperem que la gent col·labore", ha confiat.