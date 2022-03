Transportistas convocan un paro este lunes ante una "situación de quiebra económica" y con la gasolina disparada

La 'Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional' ha convocado para el próximo lunes 14 de marzo un paro nacional ante una "situación económica de quiebra total" y condiciones laborales "de total precariedad" en un contexto en el que el precio de la gasolina está desbocado.

"El 90% de las empresas de transporte (medianas y pequeñas) nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos. Consecuencias que pagan de manera directa todos los conductores asalariados a los cuales defenderemos en las demandas exigidas" explican a través de un comunicado.

A su vez, CC.OO. ha matizado a través de una nota de prensa que el paro no es una huelga, sino un "llamamiento a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar".

El sindicato ha recordado que si se da un cese de actividad decidido por la empresa, el día se cobra y se cotiza y no hay que recuperarlo. Igualmente, si no se presta servicio, se cobrará igualmente la retribución fija y no se puede descontar días de la nómina.

En cambio, si no hay comunicación expresa y por escrito de la empresa de no acudir al trabajo, hay que ir a trabajar. Si la hay, debe quedar claro, ha insistido el sindicato, que se trata de un permiso retribuido por cuenta de la empresa.

"Si se acude porque no nos dan nada por escrito y no nos dan viajes, hay que poner la tarjeta del tacógrafo en disponibilidad", han apuntado.

Desde CC.OO. han recordado igualmente a la Agrupación del Transporte de Mercancías de Baleares que el Convenio del Sector del Transporte de Mercancías por Carreteras de Baleares, está caducado desde 2010.

Así, la organización sindical ha invitado a la responsabilidad y ha instado al presidente de la Agrupación del Transporte de Mercancías de Baleares, a convocar una mesa negociadora del convenio del sector para actualizar la negociación.

"Desabastecimiento" si no se adoptan medidas al precio de la gasolina

Por otro, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que no participa en el paro, ha advertido de la "debacle económica y desabastecimiento" al que España se enfrenta si el Gobierno no adopta "de forma inmediata" medidas para paliar los efectos que los alto precios de los carburantes está causando en el sector.

La patronal recuerda que el transporte de mercancías por carretera es "imprescindible" para abastecer tanto a la población como a casi todos los sectores económicos, sobre todo en un país como España, donde el 95% del movimiento terrestre de mercancías y el 70% de las exportaciones a Europa se realiza por carretera a cargo de 360.000 camiones.

A raíz de las movilizaciones que protagonizó el sector el pasado mes de diciembre, el Gobierno ya ha establecido la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio que los clientes pagan a los transportistas, excepto en los contratos que ya se incluya otro tipo de revisiones.

"Pedimos al Gobierno que actúe de inmediato, promoviendo un paquete de medidas que ayuden a estas empresas, como ya están empezando a hacer gobiernos como el portugués", explica el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.

En concreto, propone que la Administración realice la devolución del gasóleo profesional con periodicidad mensual, en lugar de trimestral como se realiza ahora, para combatir el "estrangulamiento" financiero que sufren actualmente las empresas de transporte. Otra posible medida para facilitar liquidez a estas compañías sería rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social.