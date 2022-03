Día 16 de la guerra en Ucrania: últimas noticias de los ataques de Rusia

Las tropas rusas parecen haber llegado a la ciudad ucraniana de Lutsk, en el noroeste del país y muy próxima a la frontera con Polonia, tal y como han informado las autoridades locales tras escucharse varias explosiones durante esta madrugada. Asimismo, las instalaciones del Instituto de Física y Tecnología de Járkov, que guardan un reactor nuclear experimental, también habrían sido bombardeadas este jueves.

Mientras el asedio continúa, la vía diplomática parece haber fallado este jueves tras el encuentro entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, ya que Ucrania se niega a firmar "una rendición" que no consideran aceptable.

Ucrania resiste en mitad de una crisis humanitaria

Los ataques a la población civil se han intensificado en los últimos días, sobre todo tras el bombardeo por parte de las tropas rusas en un hospital de maternidad en la ciudad de Mariúpol.

Los corredores humanitarios no funcionan y el país vive una crisis humanitaria y un éxodo de refugiados sin precedentes, mientras que la vía diplomática no funciona. "La narrativa de Rusia es que seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable", expresaba el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente, han finalizado sin acuerdo su reunión de este jueves en la ciudad turca de Antalya, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión de Ucrania.(Fuente: Ukraine MFA, Ministry of Foreign Affairs of Russia) Fracasa la vía diplomática para el alto al fuego.

La OMS pide a Ucrania que elimine los virus de sus laboratorios

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a Ucrania que destruya los patógenos de alta amenaza alojados en los laboratorios de salud pública del país para evitar "cualquier derrame potencial" que pueda propagar enfermedades entre la población, según publicaron varios medios británicos el jueves.

Los expertos en bioseguridad dicen que el movimiento de tropas de Rusia hacia Ucrania y el bombardeo de sus ciudades han aumentado el riesgo de escape de patógenos que causan enfermedades, en caso de que alguna de esas instalaciones resulte dañada.

Rusia ataca una ciudad próxima a la frontera con Polonia

El Kremlin ha confirmado este viernes haber llevado a cabo bombardeos contra dos bases aéreas ucranianas en las ciudades de Ivano-Frankivsk y Lutsk, situadas en el oeste del país y muy cerca de la frontera con Polonia. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que los ataques han sido ejecutados con armas "de largo alcance" y "alta precisión" y ha agregado que ambas bases "han quedado fuera de servicio", según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

¿Qué ha pasado con el kilométrico convoy ruso?

El kilométrico convoy ruso que ha estado estancado al noroeste de Kiev parece haber logrado dispersarse y redistribuirse en gran medida, según unas nuevas imágenes tomadas con satélite publicadas por la empresa estadounidense Maxar Technologies.

Así lo ha recogido la CNN este jueves por la noche, que ha informado de que la mayoría de los tanques "se han refugiado en zonas boscosas". Una imagen muestra algunos de los vehículos militares posicionados a lo largo de una línea de árboles cerca del pueblo de Lubyanka, a unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev.

Una imagen de satélite muestra el equipo y las tropas desplegadas en Ozera, Ucrania, el 10 de marzo de 2022. MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

España enviará más armas a Ucrania

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha confirmado que España enviará armas al Ejército de Ucrania para defender su integridad y a sus civiles. Asimismo, ha aclarado que España apoyará la investigación internacional para determinar Putin ha cometido crímenes contra la humanidad en la invasión.

No obstante, el ministro ha descartado que la OTAN vaya a implementar una zona de exclusión aérea, tal y como reclama Ucrania, para no dar argumentos a Putin que puedan llevarle a usar otro tipo de armamento todavía más letal.

La OTAN se niega a la zona de exclusión aérea

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha vuelto a solicitar a la OTAN que aplique la zona de exclusión aérea para defender su país, una petición que mantiene desde los primeros días de la invasión. Sin embargo, la OTAN se niega reiteradamente a prohibir la circulación de aviones sobre el territorio, al considerar que tal decisión redundaría en una escalada del conflicto y una guerra en toda Europa.

Declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha rechazado este viernes la opción de aplicar una zona de exclusión aérea en Ucrania, como ha reclamado en reiteradas ocasiones las autoridades ucranianas, asegurando que la medida podría generar una escalada del conflicto y provocar una "guerra total" en Europa. (Fuente: Otan) La OTAN rechaza aplicar esta medida.

Zelenski niega que estén desarrollando armas químicas

Ante las acusaciones del Gobierno ruso, el presidente de Ucrania ha insistido en un vídeo difundido este jueves que el país no está desarrollando armas químicas; y calificó a Rusia de "Estado terrorista". "Si quieres saber los planes de Rusia, fíjate en las acusaciones que Rusia hace a los demás", declaró.

"Ocultan a su propia gente que están enviando reclutas a esta guerra, aunque solo sea para aumentar las fuerzas invasoras. ¡Y nosotros tenemos la culpa! Todos estamos siendo acusados de atacar a la supuestamente pacífica Rusia", agregó.