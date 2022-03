Patricia vuelve a 'First dates': "Es la segunda vez que vengo al programa, que en la primera me dejaron tirada"

El pasado martes, Patricia acudió a First dates en busca del amor, pero su cita, Pablo, no pudo acudir al restaurante de Cuatro "por un problema personal", por lo que la malagueña decidió buscar "un Burguer King o un McDonalds, algo abierto para cenar y, encima, sola".

"Es la segunda vez que vengo al programa porque en la primera me dejaron tirada. Fue una faena y sentí mucha vergüenza porque no sabía dónde meterme", afirmó este jueves, donde se pudo resarcir del mal trago de su anterior cita, volviendo a quedar con el granadino que, esta vez, si acudió a la cena.

Para disculparse, Pablo le llevó un ramo de flores y una piruleta con forma de corazón, detalle que encantó a Patricia, que no pudo evitar preguntarle qué sucedió para impedirle acudir a la cita.

Pablo y Patricia, en 'First dates'. MEDIASET

"Tuve un problema familiar y no logré venir. Pero ya está todo bien", le explicó el granadino a su pareja de la noche. "Me ha dado detalles y me ha convencido. Es comprensible con lo que estamos pasando", señaló la malagueña.

Ambos pasaron a la mesa para cenar, donde la velada transcurrió de forma tranquila, abordando diferentes temas en busca de algo en común que hiciera saltar la chispa y enamorarse.

Al final, Pablo sí que quiso tener una segunda cita con Patricia "para ver si puedo conectar bien con ella del todo". La malagueña, por su parte, también quiso volver a quedar "para conocerle mejor".