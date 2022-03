Omar Montes, en 'El hormiguero': "Cantar a pelo no es lo mío, nunca lo he hecho sin 'Auto-Tune'"

El hormiguero concluyó la semana con la visita del presentador de El Desafío, Roberto Leal, y dos de los concursantes, Norma Duval y Omar Montes, que comentaron las novedades de la segunda temporada.

Duval señaló que no conocía a Montes antes del programa, pero el cantante señaló que "yo sí la conocía porque mi abuelo es fan suyo y tenía muchas revistas suyas en casa...".

El madrileño también le comentó a Pablo Motos que "jamás he probado el alcohol y no salgo mucho de fiesta, pero lo que no perdono nunca es la siesta, está feo hacerlo".

En El Desafío, Montes tuvo que cantar ópera en una de las pruebas del programa de Antena 3: "Soy barítono fuerte, pero cantar a pelo no es lo mío, nunca lo he hecho sin Auto-Tune, me siento raro", admitió el cantante.

También destacó otra de las pruebas: "Tuve que hacer un striptease con mi abuelo, y no le gustó mucho a mi abuela porque él es un caramelito en el barrio", comentó.