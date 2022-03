FGV proposa reduir les zones tarifàries del Tram amb una rebaixa de fins al 50% a partir de l'estiu

Segons ha explicat el conseller, "el suport del Consell a aquesta proposta permet seguir avançant i donant els passos administratius necessaris perquè el transport públic de la Generalitat a Alacant siga més senzill, més còmode i molt més barat, ja que els descomptes arribaran fins al 50% i s'aplicaran en tots els tipus de títols propis del tramvia", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així mateix, el conseller ha indicat que "quan la nova Línia 9 entre en funcionament, a finals o principis de l'any vinent, amb aquestes noves tarifes es podrà viatjar amb tramvia de Dénia a Alacant i, a més, es farà a meitat de preu".

Ara un Bo de 10 viatges en el TRAM d'Alacant costa 40,05 euros i, segons està previst, a partir d'estiu, realitzar aquest viatge costarà 20. "Aquesta mesura, a més de l'important estalvi que suposarà per als alacantins i alacantines, contribuirà a fer més senzill el transport públic i, en definitiva, fomentarà el seu ús com a verdadera alternativa al cotxe", ha afegit.

Així mateix, també ha remarcat la importància "d'aconseguir una homogeneïtzació dels preus de FGV en les seues explotacions de València i Alacant per a promoure la igualtat en l'ús del servici de transport".

En la reunió celebrada a l'estació de la Marina d'Alacant, també han participat la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato i la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez.

El conseller ha recordat que "la Generalitat ja està treballant amb ajuntaments, operadors de transport interurbans i Rodalies de forma coordinada per a ampliar la zona TAM i expandir-la al conjunt de l'àrea metropolitana d'Alacant".

NOU MAPA ZONAL

La nova regulació tarifària comporta una simplificació de la distribució zonal del TRAM d'Alacant en passar de les sis zones actuals a tres, més dos àrees de transició intercomarcal per a evitar la rigidesa de les fronteres zonals.

En l'actualitat, les sis zones tarifàries existents donen lloc a 21 possibles combinacions zonals i a sis tarifes diferents, en funció del nombre de zones recorregudes en un trajecte. Amb la modificació plantejada les tres zones correspondrien a les tres comarques per les quals circula el TRAM d'Alacant: L'Alacantí, Marina Baixa i Marina Alta.

Amb la nova distribució del TRAM d'Alacant, la Zona A abastaria les parades situades en els termes municipals d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig i El Campello, a les quals se sumarien les futures ampliacions de la xarxa en els municipis de Sant Joan i Mutxamel.

No obstant açò, fins que es complete l'ampliació de la zona TAM, mitjançant l'acord amb la resta d'administracions implicades, les parades d'Amerador, Coveta Fumá, Cala Piteres i Venda Lanuza, pertanyents al terme municipal del Campello, romandran integrades en la Zona B.

La Zona B comprendria les parades dels municipis de la Vila-joiosa, Benidorm, L'Alfàs del Pi i Altea, mentre que la Zona C la integrarien els municipis de Calp, Teulada, Gata de Gorgos, Benissa i Dénia.

Una altra novetat que presenta la nova estructura és la inclusió de dos trams de transició intercomarcales, que s'establixen entre Pla Barraques i Costera Pastor, en el sud, i entre Altea i Benissa en el nord. Els viatges que es realitzen entre parades de cadascun d'aquests trams tindrien la consideració de desplaçaments realitzats en una sola zona.

En el model que es proposa, existixen només sis combinacions zonals possibles en funció del viatge realitzat i, únicament tres tarifes aplicables: d'una, dos o tres zones en les quals els Bo de 10 viatges costaran 8 euros, 12 euros i 20 euros, respectivament.

MUNICIPIS

Amb el nou plànol zonal i les noves tarifes que s'han aprovat en el Consell d'Administració de FGV i que s'aplicaran a partir d'estiu, una persona que vullga viatjar de la parada de Lucentum a Alacant, fins a Benidorm o que vullga realitzar un trajecte des de l'Albir a Dénia, començarà a moure's per dos zones, en comptes de per les tres actuals.

D'altra banda, les persones que vullguen viatjar de Sant Vicent del Raspeig a Altea passaran de viatjar per les quatre zones actuals a viatjar per dos, ho els suposarà un descompte del 55% a partir de l'estiu i passaran de pagar 27,20 euros a 12.

Els desplaçaments entre Gata de Gorgos i Calp costaran, a partir d'estiu, un 42% menys, prenent com a referència el Bo 10, ja que es desplaçaran per una zona i no per les dos zones actuals. Així mateix, les persones que vullguen desplaçar-se de Dénia a Benidorm o viceversa veuran un estalvi del 42%.

Finalment, també hi haurà zones que es veuran beneficiades per una rebaixa de preus, encara que travessen en el futur el mateix nombre de zones. Per exemple, els veïns i veïnes del Campello que vullguen traslladar-se a Hospital Vila seguiran pagant dos zones, però el preu del Bono 10 de dos zones passarà de 14 euros a 12.