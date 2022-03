El PSPV demana que el Centre de Transfusions porte el nom de María Hervás, pionera valenciana de la medicina

Aquesta iniciativa, dins de les accions amb motiu de la Setmana de la Dona, busca reivindicar el seu treball i donar més visibilitat a les dones científiques per a construir referents femenins a l'àmbit de la ciència i la tecnologia.

"La tasca per aconseguir una igualtat real en l'àmbit de la ciència i la tecnologia passa per seguir exigint que tots els centres de cerca i organisme públics d'investigació integren una dimensió de gènere i incorporen els protocols necessaris per a aconseguir-ho", defèn en un comunicat la portaveu de Sanitat del PSPV, Carmen Martínez.

I és que per a les socialistes, que governen a la Comunitat al costat de Compromís i UP, encara que el Govern i el Consell han donat molts passos en aquest sentit, és necessari seguir marcant el camí per a aconseguir la igualtat plena.

Aquesta lluita, al seu juí, també passa per construir referents femenins que permeten a les xiquetes tindre un espill en el qual mirar-se: "Necessitem que figures com la de María Hervás siguen reconegudes i ben visibles perquè guien les vocacions dels nostres joves i impulsar la igualtat real".