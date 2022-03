Castilla y León no es un caso único: los socios europeos de Vox ya gobiernan en países como Polonia, Hungría o Italia

La entrada de Vox en el gobierno de la Junta castellanoleonesa, tras un acuerdo suscrito in extremis con el PP que lidera Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en boca de partidos de la oposición la misma crítica: "Castilla y León será la primera región europea donde gobierne la extrema derecha". No obstante, basta con hacer un repaso por los Gobiernos europeos para descubrir que esta comunidad no será pionera en estas políticas. En Polonia, Hungría o Italia gobiernan -a solas o en coalición- partidos de ideología cercana a Vox y Países Bajos o Dinamarca han utilizado los apoyos de estos partidos para alcanzar el poder.

POLONIA: Dos partidos nacionalistas de ultraderecha en el poder



Actualmente, el Gobierno polaco se compone de dos partidos: Ley y Justicia (PiS) y Polonia Solidaria (SP). Ambos presentan una ideología conservadora, nacionalista y apuntalada en los valores cristianos tradicionales, según un documento sobre Los gobiernos europeos: partidos, coaliciones, primeros ministros publicado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

La gestión de su Gobierno no ha estado exenta de polémica. De hecho, en varias ocasiones la UE ha llevado Polonia ante los tribunales. Varias provincias polacas, que se habían declarado zona libre de 'ideología LGTB', dieron marcha atrás en su declaración (2019) ante la amenaza de perder su parte de los fondos React-UE (Ayuda de recuperación para la cohesión y los territorios de Europa). Y sin ir más lejos, hace un mes, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a Bruselas avalando la condicionalidad de los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, amenazado, según los Veintisiete, por el miembro comunitario. Así, a Polonia podrían cortarle el frigo de los fondos europeos.

HUNGRÍA: un gobierno ultra que cumple 12 años

El Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán desde hace 12 años, está compuesto por la Federación de Jóvenes Demócratas-Alianza Cívica Húngara (Fidesz-MPSz) y el Partido Popular Cristiano Democrático (KDNP). Su líder tendrá la opción de revalidar su gobierno el próximo 3 de abril, aunque sus presuntos vínculos con el Gobierno de Putin han desgastado mucho su credibilidad desde que comenzó la ofensiva en Ucrania.

Entre los episodios más controvertidos que se recuerdan figura la férrea gestión anti-migratoria desde el pico de 2015 o sus últimas leyes contra la promoción de la homosexualidad y el cambio de sexo a menores de 18 años. Todo ello le ha ha enfrentado a la UE en numerosas ocasiones.

A principios de este año, Vox recibió a Orbán con motivo de la “Cumbre de Madrid”, una cita que también reunió a otros líderes europeos como Marine Le Pen (Francia) o Tom Van Grieken (Bélgica), señalados en Europa por defender políticas consideradas ultras.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán 27/5/2021. Paula Izquierdo

ITALIA: Dos partidos de ultraderecha en una coalición de cinco



Hace menos de un mes, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi presentó la lista de los ministros que conforman el nuevo gobierno transalpino: una coalición de 6 partidos. El Ejecutivo italiano está apuntalado por la fuerza mayoritaria populista del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), por la izquierda del Partido Demócrata (PD) y Libres e Iguales (LeU), la Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi, Italia Viva (IV) de Matteo Renzi y por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

Santiago Abascal se reúne con Mateo Salvini en el Senado italiano el 20/9/2019. TWITTER SANTIAGO ABASCAL

Salvini es una de las caras visibles de la extrema derecha europea. Su ascenso en la política italiana fue imparable: en 2013 cogió un partido endeudado y con un 4% de estimación de voto y lo convirtió en una formación hegemónica en su país, llegando a vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior. Sin embargo, en las últimas fechas, su figura se ha ido erosionando, protagonizando un escena 'humillante' para muchos hace tan solo unos días. En su visita a Polonia, un alcalde de una localidad fronteriza mostró en su presencia y la de varios medios de comunicación una camiseta con la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la que el político ultraderechista no dudaba en posar antes de la invasión de Ucrania.

"¡Buffone!", "¡Pagliaccio!" le gritan reporteros italianos a Matteo Salvini (Lega Nord) en Polonia, tras ser humillado por el alcalde de Przemyszl, Wojciech Bakun. Inició el discurso en polaco, y lo terminó en inglés diciéndole a Salvini: "¡Ningún respeto para ti!" #Ukraine 🇺🇦 https://t.co/WpbxoLcbEk — Rigoberto Cornejo Cáceres (@rcornejocaceres) March 8, 2022

PAÍSES BAJOS O DINAMARCA: casos excepcionales

Los casos de Países Bajos o Dinamarca son distintos a los anteriores, puesto que en sus países los partidos ultraderechistas nunca llegaron a formar parte del Ejecutivo, aunque lo apoyaban desde el exterior con sus votos. Mismamente, el Gobierno de Mark Rutte, que encabeza su cuarto mandato consecutivo como primer ministro holandés, salió adelante en 2010 gracias al apoyo del Partido por la Libertad.