Marta Peñate y Tony Spina cuentan la anécdota que casi frustra su viaje a México

Cada vez más enamorados, Marta Peñate y Tony Espina han pasado unos días de desconexión en México. Un viaje del que se llevan recuerdos inolvidables, tanto para lo bueno como para lo malo.

Y es que, tal y como ha contado la influencer, la pareja coincidió con Makoke en el viaje de ida a Tulum... y también en el de vuelta. Eso sí, lejos de enzarzarse en trifulcas, los tres reaccionaron con un trato cordial.

"Tony se lleva muy bien con ella, y a mí no me cae mal. Misma ida, misma vuelta y vamos al mismo sitio... me pareció curioso. Me hace mucha gracia", ha explicado la exconcursante de La isla de las tentaciones.

La exnovia de Lester Duque ha contado que, después, quedaron "para cenar", algo que no le hacía tanta gracia. "Menos mal que es Makoke y no Oriana", añadió, recurriendo a su habitual tono sarcástico.