Castelló llança la campanya 'Magdalena amb responsabilitat' per a evitar riscos per consum d'alcohol

L'Ajuntament de Castelló col·labora amb l'ONG Controla Club en una nova edició de la campanya de conscienciació sobre l'abús en el consum d'alcohol i per a promoure conductes responsables durant les festes de la Magdalena, que es desenvoluparan del 19 al 27 de març. La campanya 'Magdalena amb responsabilitat' arrancarà el divendres previ a l'inici de les festes.

El regidor de Festes, Omar Braina, ha explicat que la campanya busca conscienciar sobre els riscos associats al consum d'alcohol en festes. "Una campanya a la qual se sumen les entitats festeres com les colles i gaiates en aquest objectiu comú de celebrar unes Magdalenes responsables".

Per la seua banda, la regidora de Benestar, Dependència i Infància, Mary Carmen Ribera, ha apuntat que de nou es llança enguany una campanya de sensibilització per a viure una Magdalena "de manera segura i responsable i evitar situacions de risc, abús d'alcohol, així com per a conscienciar sobre l'ús de la mascareta en els moments d'aglomeracions i en interiors".

Des de Controla Club expliquen que l'objectiu principal és la visualització de la problemàtica i la reducció dels riscos produïts pel consum d'alcohol i altres substàncies durant les festes fundacionals. Per a açò, la campanya es realitzarà des d'un doble vessant. Una primera fase informativa prèvia a l'inici de les festes i una altra que es desenvoluparà durant la celebració de la Magdalena.

Així, el divendres 18 de març es donarà inici a la campanya amb una ronda de xarrades informatives en seus festeres dirigides a la població juvenil de Castelló. En aquesta jornada es desenvoluparan accions informatives itinerants sobre reducció de riscos en matèria de consum d'alcohol i/o altres drogues a l'entorn de les festes populars que realitzaran mitjançant el recorregut dels mediadors de l'ONG per les seus. Durant aquestes accions es repartirà el cartell amb la 'Guia de consells per a gaudir de la Magdalena amb responsabilitat'.

En els dies 19 i 25 de març també es duran a terme accions informatives d'intervenció presencial sobre reducció de riscos en matèria de consum d'alcohol i de drogodependències amb la instal·lació de stands.