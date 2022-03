El Museo Ruso de Málaga no renovará exposiciones y permanecerá abierto, aunque "hibernado"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este jueves durante su comparecencia en el pleno extraordinario que las exposiciones del Museo Ruso no se podrán renovar y ha vuelto a incidir en mantener abierto el espacio, por lo que permanecerá "hibernado". Además, ha reiterado que se hará lo que diga el Gobierno y la Unión Europea.

De la Torre ha dejado claro que, "desde el primer minuto", ha tratado que desde el Ayuntamiento se pudiera impulsar la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano "en todos los sentidos" y que, también, la invasión "que Putin ordenó sobre Ucrania, no afectara en lo posible al Museo de Arte Ruso en Málaga".

En este punto, se ha referido a que las sanciones económicas establecidas han afectado a la pinacoteca al no poderse realizar trasferencias, como ya lo confirmó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y con Guzman Palacios, director de Relaciones Culturales.

"A partir de las exposiciones que tenemos ahora, la renovación de las mismas no es factible", ha señalado el regidor, aunque, no obstante, ha señalado que Palacios le dijo que "ese hecho no debiera impedir que el museo con lo que tiene actualmente pudiera permanecer abierto, de alguna manera, podemos decir, hibernado".

Por otro lado, ha insistido en que la paz "vuelva cuanto antes" y en que "hay que saber separar arte y cultura de un pueblo, de un gobernante que va a pasar a la historia como un sangriento gobernante", ha agregado, asegurando que "la cultura es espacio de paz siempre".

Ha defendido, por tanto, que "busca lo que es mejor para la ciudad" y, a su juicio, "es bueno que el museo pueda permanecer, aunque sea hibernando, sin poder hacer renovación de las exposiciones".

"Tener un Museo de Arte Ruso ha sido y es un prestigio para la ciudad", ha valorado. "Tener esa oportunidad, haber tenido a artistas como Kandinski, Malévich, Chagall u otros de las vanguardias rusas es un lujo para cualquier ciudad de España y de Europa; y Málaga lo ha tenido; renunciar a ello no es inteligente", ha defendido Cs.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, que ha mantenido discrepancias con el regidor en este asunto ha vuelto a incidir en que la postura de la formación naranja ha sido "desde el primer día la misma e inequívoca", como es la "total condena a la invasión del pueblo ucraniano" y liberar a la cultura y al pueblo ruso de esta condena; además de que "ni un euro más trasferido desde las arcas públicas malagueñas al gobierno ruso".

Eso, ha dicho, "implica tomar decisiones, no que nos vengan dadas". También ha apostado por mantener abierto el museo, "epicentro cultural de la zona de Huelin", porque la plantilla "no tiene por qué pagar los platos rotos de esta invasión".

Oposición

La viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, tras dejar claro que "apoyamos la cultura, porque es necesaria, enseña y tiene que estar presente", ha criticado que De la Torre "no ha estado a la altura" de las circunstancias.

"Si usted hoy con el pleno intenta un poco lavar su imagen, creo que la ciudadanía es consciente de lo que pasa, y la ciudadanía apuesta por la cultura", ha señalado, abogando por "buscar una utilidad a ese espacio municipal".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, tras mostrar la condena "sin paliativos" al conflicto y la solidaridad con el pueblo ucraniano, ha advertido de que parece que el alcalde "se ha visto obligado a convocar este pleno para disimular los titubeos en cuanto al Museo Ruso y la devolución de la Medalla Pushkin".

Sobre el museo, ha dicho que mientras no haya un alto al fuego no se pondrá hacer transferencias, por lo que "pone en peligro su continuidad". Desde el grupo de Unidas Podemos han propuesto organizar en este espacio una gran exposición a favor de la cultura con artistas nacionales e internacionales. "Podría ser un motivo de levantar la voz para la cultura de la paz".

Defensa del espacio

Antes de la comparecencia de De la Torre en el pleno extraordinario para abordar la situación de este espacio museístico y la solidaridad con el pueblo ucraniano, han tomado la palabra José Manuel Cabra de Luna, presidente Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pero que ha aclarado que "soy sociedad civil, nada más" y ha dicho "que es obligación de los políticos de Málaga encontrar una solución; solidaridad toda, pero no se consigue ayudar más por silenciar más. Eso nunca. La cultura necesita manifestarse, llegar al corazón de la gente, puesto que el alma de los pueblos está ahí representada".

También ha hablado Olga, una mujer nacida en Rusia, profesora de inglés, que lleva muchos años viviendo en España, que ha defendido la labor del Museo Ruso de Málaga y que se mantenga el espacio abierto. "Pienso que en estos días el Museo Ruso de la ciudad de Málaga puede enseñar a todo el mundo que arte y cultura está por encima de todo, por encima de la política", ha apuntado.

Asimismo, Ángeles Ramos ha trasladado el sentir de los trabajadores del museo. Tras condenar la guerra, ha hablado del "lenguaje universal de la cultura" y ha apelado a la razón para que no se cierre un espacio cultural como el Museo Ruso, se llegue a un consenso y "podamos seguir trabajando para mejorar el mundo que nos rodea con la única herramienta que tenemos, la cultura. "El arte puede hacer mejor al mundo", ha apostillado.