El Bo Jove distribuirà 45,6 milions d'euros per a facilitar el lloguer d'habitatges a la Comunitat Valenciana

Illueca, que ha participat en la Taula d'Habitatge Jove amb representants del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), ha explicat que la quantitat de 45,6 milions que rebrà la Comunitat es desprèn de l'acord aconseguit aquest dimecres en la Conferència Sectorial convocada per la ministra d'Habitatge i Sòl celebrada entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Raquel Sánchez, i les comunitats autònomes.

En la reunió, el vicepresident ha traslladat les principals línies d'actuació que van a facilitar l'accés a l'habitatge a la població jove. En ella han participat el vicepresident del CVJ, Alexandre Tomás, i la tècnica d'Incidència Política, María José Calabuig i per part de la Conselleria la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Héctor Illueca ha lamentat que la Comunitat siga la tercera autonomia amb una taxa més baixa d'accés a l'habitatge per part dels joves, per sota de la mitjana nacional. Enfront d'aquesta situació, l'administració ha establit una línia específica d'ajudes en el lloguer, que ja es va engegar, i ara a més se sumisca al Reial decret ja publicat que regula el Bo Jove de lloguer del Pla Estatal i les bases del qual es donaran a conéixer a l'abril.

Per a accedir a aquest bo, la persona beneficiària o beneficiàries, perquè també es permetrà rebre aquesta ajuda en cas de compartir pis, hauran de tindre entre 18 i 35 anys i un contracte de treball que no li genere més de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

No obstant açò, el vicepresident ha recordat que el Bo Jove no serà compatible amb les ajudes de lloguer jove que ja s'estaven donant, excepte en casos de vulnerabilitat extrema, violència de gènere o altres excepcions previstes en la llei.

HABITATGE COOPERATIU

El titular d'Habitatge ha exposat el treball que la Direcció general d'Emergència Habitacional està realitzant en col·laboració amb la Federació de Cooperatives d'Habitatge de la CV i l'Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria de la Universitat de València, per a impulsar l'habitatge cooperatiu entre la població jove.

En eixe sentit, ha indicat que en el pressupost de 2022 consten dos milions d'euros per a col·laborar amb l'Institut Valencià de Finances (IVF) en el finançament d'aquests projectes residencials col·laboratius i intergeneracionals. A més, també està previst un nou concurs de cessió de sòl públic i el desenvolupament de subvencions en el marc del nou Pla Estatal.

PARC PÚBLIC

Quant a incrementar el parc públic d'habitatge amb reserva específica per a habitatge jove, "l'Estratègia Valenciana de la Joventut contemplava la reserva d'un 7% per a aquest col·lectiu, un percentatge que hem augmentat al 10%". A més, en l'adjudicació d'habitatge públic, "les persones menors de 35 anys estan incloses com col·lectiu preferent dins de les baremacions".

Finalment, el vicepresident ha assenyalat que durant enguany també es treballa en diversos projectes pilots dins dels Pressupostos participatius de la Generalitat, amb l'objectiu de crear un parc públic d'habitatge en xicotets municipis en risc de despoblament. Una iniciativa que té una dotació de 3,5 milions d'euros per a l'adquisició d'habitatge públic.