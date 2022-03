Víctimes del terrorisme porten la seua veu a 30 centres educatius per a "saber tot allò que no podem tornar a repetir"

El projecte ha sigut presentat aquest dijous en el Col·legi Major Rector Peset de València per la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, juntament amb el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, Miquel Soler; la directora general de Apoyo a Víctimas del Terorrismo del Ministeri d'Interior, Montserrat Torija; el director del Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme de Vitòria, Florencio Domínguez, i representants de les associacions valencianes de víctimes del terrorisme.

Aquesta iniciativa consisteix en la impartició de set unitats didàctiques per a alumnes d'1º a 4º de l'ESO i 1º i 2º de Batxillerat. Aquests continguts estan vinculats a les assignatures d'Història, Filosofia-Ètica i Psicologia.

Les unitats han sigut elaborades pel Ministeri d'Educació en col·laboració amb la Direcció general de Suport a les Víctimes del Terrorisme i les associacions de Víctimes i el programa contempla la participació de les víctimes a les pròpies aules perquè, tal com ha recordat la consellera: "Ningú pot explicar millor que una víctima què és un atemptat. Per açò era tan important que elles, com ho estan fent per al nostre orgull i agraïment, participaren activament en aquest projecte".

DEUTE AMB LES VÍCTIMES

Aquestes unitats didàctiques que s'estan implantant a la Comunitat suposen, en paraules de Bravo, "un avanç important en eixa consecució del deute que tenim amb les víctimes del terrorisme". "Ningú millor que les víctimes pot explicar el patiment d'aquells terribles anys, en els quals al dolor per la pèrdua d'un ser estimat se sumava l'aïllament, la invisibilitat i el rebuig social", ha relatat la consellera de Justícia.

"Massa silenci. Les víctimes van quedar sepultades en el silenci durant molts anys, les vam matar diverses vegades. No només van morir el dia de l'atemptat, sinó que després van morir perquè la societat no les entenia ni les donava suport", ha continuat Bravo, qui ha apuntat que "eixe és el deute que tenim amb totes elles".

Per la seua banda, Soler ha reivindicat que "per a educar a un xiquet fa falta tota la tribu" i, en aquest sentit, ha agraït el treball amb diferents associacions de víctimes del terrorisme, així com el paper "fonamental" del professorat.

Així, el responsable autonòmic d'Educació ha assenyalat la "necessitat de conéixer la nostra història recent per a saber tot allò que no podem tornar a repetir". Una història que molts alumnes desconeixen i que "cal saber explicar", i "que millor que les víctimes", segons ha explicat Soler.

Sobre el paper de la comunitat educativa, Domínguez ha subratllat que "és important que la transmissió de coneixement es faça a través dels més qualificats per a fer-ho: el professorat".

Així mateix, el director del Centre Memorial de Vitòria ha destacat la importància que "des de les aules s'informe de la història recent que ha condicionat la vida pública a Espanya durant més de mig segle i els seus efectes més dramàtics" i ha assenyalat que "les autoritats tenen el vent a favor" a causa del "desig de saber" de la societat actual, que es demostra amb l'èxit de productes culturals com la serie 'Patria'.

UN PROJECTE D'ÈXIT

Durant la presentació, Montserrat Torija ha definit la iniciativa com un "projecte d'èxit que tindrà un recorregut encara més exitós" i ha celebrat el "consens absolut" de totes les associacions de víctimes i de la comunitat educativa amb el qual compta el material educatiu elaborat.

Segons ha explicat Torija, aquest treball busca un triple objectiu: formar i reforçar els valors del respecte dels drets humans, respondre la necessitat de les víctimes de tindre una visibilitat i transmetre els seus testimoniatges, així com desligitimar l'ús de la violència i donar-la a conéixer.

La iniciativa va començar el febrer passat amb un prepilotatge en què van participar 10 centres educatius, amb 41 grups i 887 alumnes, i després del qual es va realitzar una avaluació per a analitzar possibles millores. Segons ha destacat Soler, aquesta primera prova ha sigut un "èxit", ja que l'enquesta de valoració dels centres ha sigut "positiva" en un 40% i "molt positiva en el 60%".

De fet, en les sessions en les quals van participar les víctimes del terrorisme, l'alumnat va considerar l'experiència com "molt positiva" en el 100% dels casos, la qual cosa "no és casualitat", segons apunta el secretari autonòmic d'Educació.

Després d'aquest prepilotatge, el projecte s'amplia aquest trimestre a 30 col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana, i buscarà estendre's a més centres durant l'any vinent en una edició que serà "encara millor", segons ha augurat Torija, i ha reiterat Soler justificant que podrà comptar amb una "major programació".

"NO ÉS COMPLAENÇA NI AUTOCOMPASSIÓ"

Bravo ha negat que estiguem "davant un exercici de complaença o autocompassió", sinó "intentant posar de manifest la necessitat d'asseure les bases del que deu ser la justícia, la veritat, la reparació i la memòria, que durant tants anys estan reivindicant les víctimes del terrorisme".

Sobre aquesta necessitat d'"entendre a les víctimes per a perpetuar la memòria", Bravo ha destacat alguns de les dades extretes de la consultora GAD 3, com que 8 de cada 10 joves desconeix els orígens d'ETA o que més de la meitat ignora l'atemptat d'Hipercor. Així mateix, sis de cada 10 no sap qui és Miguel Ángel Blanco i el 80% desconeix l'existència de figures com Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente o Manuel Broseta.