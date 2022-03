Raquel Bollo se enfrenta a una deuda de 20.000 euros, según 'Sálvame'

Raquel Bollo ha sido la protagonista del arranque de Sálvame, de nuevo, debido a una supuesta deuda que le estaría quitando el sueño. No es la primera vez que el programa habla de los problemas que esta mantiene con Hacienda y, ahora, al parecer, también tendría que añadir un nuevo pago a la lista.

Según el casero del último cortijo donde han estado viviendo la excolaboradora y su pareja, Mariano, esta debería 20.000 euros en concepto de alquiler y gastos varios. Y así lo ha confirmado el propietario en Sálvame Lemon Tea.

"Esta mujer vive del tema de las grandezas y utilizaron la vivienda para intentar explotar lo máximo lo que hace Raquel", ha comenzado diciendo. "Ella sabe todo, sabe las deudas, pero no lo ha pagado nunca. Me están llegando facturas aún pendientes de pago. Me han dejado muebles que son para tirar, y el césped lo he tenido que cambiar porque estaba reventado".

Sálvame se ha puesto en contacto con la hija de Raquel Bollo, Alma, que dice desconocer la verdad de la historia, pero sí ha confirmado algo: los desperfectos son mentira.

"Yo hice la mudanza y puedo confirmar que dejaron la casa incluso en mejor estado, con una cocina nueva. Lo de la deuda ni lo confirmo ni lo desmiento porque lo desconozco".