Ucraïna.- Prop de mil refugiats han arribat pel seu compte a la província, la meitat a Torrevella (Alacant)

Així ho ha confirmat aquest dijous la directora territorial de Presidència i delegada del Consell a Alacant, Antonia Moreno, qui en declaracions als mitjans ha assenyalat que no se sap el nombre de persones que poden vindre "però sí sabem una certesa, que és que tenim com província una comunitat de les tres més grans d'Espanya".

En la comarca de la Vega Baixa hi ha prop de 5.000 residents ucraïnesos censats i "molts que no estan censats però tenen residència a Oriola i Torrevella", per la qual cosa "no és casualitat que siga Alacant una de les tres ubicacions seleccionades per a ser centre d'acolliment", del que encara no s'ha establit quina serà la ubicació ni les instal·lacions.