Ucraïna.- La setmana vinent arranca l'enviament escalonat d'ajuda valenciana amb més de 400 palets

Des de dilluns passat s'han rebut 412 palets amb productes sanitaris i higiènics, aliments i roba, que s'enviaran progressivament en 20 camions tráiler. La previsió és que isquen de manera organitzada, primer cap a Hongria perquè la zona de Polònia ja ha rebut més material.

Ara, davant el canvi de necessitats, es recomana realitzar aportacions econòmiques a través de les ONGD que treballen a la zona de conflicte, amb la finalitat de que les compres es realitzen sobre el terreny i arriben immediatament. Es desaconsella aportar roba perquè les necessitats estan cobertes i s'insta a donar aliments no peribles, aigua i material de primers auxilis.

Així ho han exposat la consellera de Cooperació, Rosa Pérez Garijo, i altres responsables autonòmics en les visites als tres magatzems. Dilluns que ve es convocarà al comité d'ajuda humanitària d'emergència per a consultar a les ONG els projectes que volen en la zona, per al que la Generalitat disposa d'un pressupost d'1,9 milions en 2022.

L'enviament es realitzarà escalonadament pel col·lapse de les carreteres de la zona. Es prioritzarà la distribució del material concretat per l'ambaixada, que serà traslladat fins a la ubicació segura acordada pels governs dels països fronterers amb Ucraïna, com Polònia i Romania.

En Fira València s'han arreplegat 217 palets: 89 amb productes sanitaris i higiènics, 81 amb roba i 43 amb productes d'alimentació, entre uns altres. En la Ciutat de la Llum d'Alacant hi ha 176 palets: 73 d'aliments, 37 d'higiene, 34 de roba, 19 de material sanitari, 12 de mantes i un de calçat.

I en el Cocherón provincial de Castelló, on la recollida ha començat aquest dijous, estan classificats 19 palets: huit de roba, set d'aliments i quatre de productes d'higiene i sanitaris. En la visita, el president de la Diputació, José Martí, ha mostrat la seua emoció com a alcalde d'un xicotet poble com Sueras i ha recordat que en ple segle XXI no es pot permetre una invasió així.

El portal GVA Oberta ofereix un llistat d'organitzacions de la Comunitat que treballen, que s'actualitzarà periòdicament. Ara són Creu Roja, Farmamundi, ACNUR, Unicef, Ajuda en Acció, Cáritas, CESAL, Metges del Món, Save the Children i Vides.