Paula Echevarría se sincera sobre cómo está llevando su segunda maternidad: "Estamos criando a nuestro hijo los dos"

Paula Echevarría está retomando poco a poco su agenda después de su reciente maternidad, y por ello ha acudido este jueves al desfile de Pedro del Hierro de su colección otoño-invierno, donde ha respondido a las preguntas de los medios.

La intérprete ha hablado sobre cómo está llevando su segunda maternidad, así como sobre la posibilidad de casarse con el exfutbolista Miguel Torres, el padre de su hijo Miguel Jr.

"Estoy llevando bien la maternidad. Se me ha pasado más rápido que la de Daniela [la hija que tiene con David Bustamante], y eso quiere decir que me lo he tomado todo mucho mejor", ha contado, afirmando que tanto ella como su pareja son una "madraza" y un "padrazo", y que lo están gestionando todo "fenomenal".

La empresaria ha reconocido que le cuesta separarse del pequeño, aunque sabe que el primer año de maternidad es el que más cosas le permite hacer, ya que, cuando los pequeños crecen, "reclaman" a sus padres con frecuencia.

Hace unos días, Echevarría disfrutó de las bodas de oro de sus padres. No obstante, subraya que no entra en sus planes pasar por el altar. "Yo quiero llegar a la edad de mis padres así de felices y enamorados, pero me da igual el papel que haya por el medio, la verdad".