La 'Belleza salvaje' de la danza contemporánea impregna Dansa València con 35 funciones en 19 espacios

Así lo ha asegurado la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, durante la presentación del certamen, que ha tenido lugar este jueves en el Teatro Principal de València, junto con la directora del festival, María José Mora; la regidora de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez; y la directora del Teatro Escalante, Marylène Albentosa.

Por primera vez, la programación está diseñada íntegramente por María José Mora, nombrada directora del festival en 2021, y su equipo artístico, quienes con la selección de propuestas han buscado lograr un "equilibrio" entre creadores emergentes y compañías más consolidadas en la escena de la danza contemporánea, todo ello para "consolidarse como festival de referencia" a nivel nacional e internacional.

El lema de esta 35ª edición, 'Belleza salvaje' responde a la voluntad de mostrar "la necesidad de ser únicos, pero también de ser parte de una comunidad, a través de movimientos que nos dejen apreciar la belleza del ser humano pero también su cara más salvaje", ha explicado la directora.

Así, la cita valenciana con la danza acoge este año 25 compañías, siete más que la pasada edición. Del total de propuestas, 11 son valencianas; 18 de la resta del Estado - en concreto, de Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía, Baleares, Galicia, Castilla y León y Castilla y la Mancha-. Asimismo, a diferencia de la edición de 2021, este año se incorpora una programación internacional, con un espectáculo procedente de Grecia y con artistas de Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. En total se han programado 35 funciones, de las cuales 9 son estrenos absolutos.

Por su parte, Tamarit ha destacado la "potentísima" programación, así como el "papel inclusivo" del certamen, que este año incorpora "una mirada hacia la gente con diversidad funcional" con la colaboración de la asociación Crecer en Positivo. "Se ha de aprovechar la cultura para incluir a la gente, no solo desde el público, sino también desde la parte creadora", ha defendido la responsable autonómica de Cultura.

EL PRESUPUESTO AUMENTA UN 67%

"Dansa València es uno de nuestros puntales para vertebrar y dar cuerpo al sector de la danza", ha asegurado Tamarit, quien ha destacado el aumento del 67% del presupuesto del certamen respecto a la cifra del año pasado, que se aproximará a los 450.000 euros, de los cuales aproximadamente 375.000 corresponden a la inversión de Cultura de la Generalitat, un 70,5% más que en 2021.

Según han explicado durante la presentación, este aumento responde a la presencia internacional, así como a la "expansión" de "carácter global" del certamen, que este año deja de limitarse a la semana clave de abril para programar acciones y dar apoyo a compañías y creadores valencianos a lo largo de todo el año.

Esta presencia internacional se personaliza en el griego Christos Papadopoulos, quien ha elegido la ciudad para la estrena en nuestro país del espectáculo 'Ion', que se interpretará el 9 de abril en el TEM.

9 ESTRENOS ABSOLUTOS

El Teatro Principal será el escenario de la pieza inaugural que dará el pistoletazo de salida a la cita valenciana y será una adaptación de 'El público' de Federico García Lorca, una producción del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) a cargo del coreógrafo Gustavo Ramírez. Esta, junto con la pieza de Papadopoulos, será uno de los estrenos absolutos que presenta el festival.

Completan esta lista el 'Where is Janet?', de Janet Novás, que tendrá lugar el 8 de abril en el CCCC; 'One night at the golden bar',de Alberto Cortés, programada el 7 de marzo en el Espacio Inestable; el 'Cyberexorcismo' de Núria Guiu, en el Teatre Rialto el 10 de marzo; o 'Ciaccona' de Carlos Peñalver, que tendrá dos citas: el día 3 en la plaza de los Fueros o el 7 en la plaza del Patriarca.

Asimismo, LASALA representará 'Alive' el 10 de abril en la plaza del Mercado para hablar sobre la libertad de elección de la mujer. Por otra parte, dos compañías proceden a la inversa y estrenan sendas versiones en sala de producciones concebidas para calle. Se trata de Cia.Maduixa, que presentará su premiada reflexión sobre la mujer migrante, 'Migrare', el sábado 9 en el Palau de les Arts, y de Lucía Montes & Mado Dallery, que también el 9 de abril, pero en La Mutant, mostrarán 'IN-SIDE'.

RECUPERACIÓN DEL TALENTO VALENCIANO

Asímismo, además de la presencia nacional e internacional, el festival también ha querido "recuperar el talento valenciano" y "atraerlo para que venga y conectarlo con el público, pero también con la profesión", según ha explicado Mora.

En este apartado está 'Orthopedica Corporatio', que se presentará el 6 de abril en la Sala Matilde Salvador, de la creadora de Oliva Marina Mascarell, afincada en Países Bajos. Otros ejemplos son Silvia Batet (València), que el 2 de abril visita el Museo de Bellas Artes con 'Oblivion', con la que se alzó con el Premi de Dansa delInstitut del Teatre de Barcelona en 2020, y Víctor Fernández (València) y Mayte Tortosa (Ontinyent), integrantes de Cia.Hastaqueªcabe, quienes presentarán su espectáculo 'Yo-Yo' en dos funciones: el domingo 3, en el CCCC, y el lunes 7, en la plaza del Colegio del Patriarca.

DANZA "DE CALLE"

A través de la colaboración con el consistorio valenciano, el festival expande el movimiento a calles, paseos, jardines y plazas de distintos puntos de ciudad, para que "el baile sorprenda a los habitantes en sus recorridos".

Este 2022 se han ampliado los espacios "no convencionales" donde tendrán lugar diversos espectáculos de danza, como las Torres de Serrano o la plaza del Patriarca. Espectáculos "de calle" que llegarán incluso al Paseo Marítimo de València donde la ciudad "mirará al mar" el 9 de abril con 'Sphera', de Humanhood Dance Company, que "tendrá el escenario de la playa para celebrar la danza", según ha anunciado Ibáñez.

Ibáñez ha definido Dansa València como "uno de los festivales más importantes de nuestra ciudad" y ha celebrado la "conexión" que genera la danza contemporánea con el público, llegando cada vez a más gente y a perfiles más diferentes.