Ucraïna.- València rep dos nous autobusos amb 88 refugiats: "Ens adaptarem ràpid i estarem bé"

Dones i xiquets han descendit dels vehicles entre aplaudiments i han expressat la seua emoció per sentir-se fora de perill, alguns d'ells després del llarg viatge i després d'onze dies tancats en un soterrani, en algun cas.

"Ens adaptarem ràpid i estarem bé", ha assegurat Tanya en declaracions als mitjans a la seua arribada a la Universitat Politècnica de València. La jove ha explicat que està "molt feliç" per haver aplegat amb la seua mare i les seues dos germanes a València, des d'on aquest mateix dijous viatjaran a Bilbao en un altre autobús.

Encara que ha admès que està "més tranquil·la" sabent que estan "fora de perill" i ha recordat "les persones que es van quedar allí". "Em preocupa el meu germà major, la meua padrina i la meua amiga que va a intentar vindre ací amb la seua família", ha dit.

Tanya és una de les 47 persones refugiades que han arribat a les 8.30 hores de hui dijous a la UPV en un autobús noliejat per l'empresari valencià Juanma Baixauli, en col·laboració amb la Fundació Junts per la Vida. L'autobús va partir de València divendres passat i va viatjar fins al xicotet poble de Przemysl, a la frontera de Polònia, on va arreplegar a les famílies ucraïneses que volien abandonar el seu país a causa de la invasió de Rússia.

L'equip de Consultia Business Travel va estar realitzant a més tasques de descàrrega i proveïment de material humanitari en l'antic centre comercial Tesco, situat a aquesta localitat, convertit ara en refugi per a l'acolliment dels ciutadans ucraïnesos.

"És una alegria perquè ja no estem en un país completament destrossat. En el bus ma mare i jo estàvem plorant perquè estem molt contentes per estar ací i estar fora de perill", ha explicat Ruslana, de 18 anys, que ha viatjat amb la seua mare i el seu germà menut. El seu padrastre i la seua iaia materna no han pogut eixir d'Ucraïna.

Ruslana i la seua família van passar onze dies tancats al soterrani de la seua iaia per a protegir-se dels atacs russos. "No podíem eixir perquè estàvem amb la meua iaia de 81 anys però al final ella no podia aguantar més i la portem amb els meus cosins", ha agregat.

QUASI IMPOSSIBLE PUJAR Al TREN

Després d'aquests dies, van aconseguir arribar a l'estació de Kíev i agafar un tren: "Pujar al tren era quasi impossible i vam perdre quatre", ha apuntat. Una vegada a Polònia, va intentar convéncer la seua mare per a viatjar a Espanya: "Li vaig dir a ma mare que anàrem a València perquè jo parle espanyol i sé que ací tinc una família que ens donarà casa i ens cuidarà", ha subratllat.

I, encara que ha dit que està "molt contenta" per arribar a València, ha reconegut que vol "tornar prompte a Ucraïna per a veure els familiars".

Ruslana, la seua mare i el seu germà s'han traslladat aquest dijous a Alaquàs, a casa de Rosario García, on la jove va passar alguns estius i Nadal a través d'un programa d'acolliment.

Cap a les 10.00 hores, ha arribat a Burjassot un altre autobús, noliejat per l'Ajuntament, amb 41 persones, encara que altres 17 joves no han pogut viatjar per "temes burocràtics amb les autoritats poloneses", segons ha explicat el vicepresident de la Fundació Junts per la Vida, Jesús Rodríguez.

Entre aplaudiments de les seues famílies d'acolliment i alguns veïns que s'han acostat a rebre'ls, els refugiats han entrat a l'Ajuntament, on han pogut abraçar les seues famílies.

És el cas de Katya, de 23 anys, i la seua germana menuda, que s'han reunit amb la seua família d'acolliment, amb la qual es traslladaran a Alacant. "Quan hem arribat estàvem nerviosos perquè la gent estava aplaudint, però també alegres perquè ens estaven esperant amb somriures, sense cap bombardeig", ha declarat i ha reconegut que "el més difícil ha sigut deixar la família, es va quedar una part allí".

L'alcalde de Burjassot, Rafa García, s'ha mostrat "profundament emocionat" i "satisfet de poder contribuir". Així mateix, ha avançat que el consistori ha posat a la disposició de la Fundació Junts per la Vida instal·lacions municipals per a aquelles persones que no tinguen un lloc en el qual allotjar-se.

PRÒXIMES ARRIBADES

El vicepresident de Junts per la Vida ha subratllat que la majoria de les persones que han viatjat en aquests autobusos tenen vincles amb altres famílies de la Comunitat Valenciana. No obstant açò, aquelles que no tenen un lloc on quedar-se seran traslladades a uns refugis a Alaquàs i Torrent.

Per la seua banda, l'empresari Juanma Baixauli ha explicat que "està recolzant a la fundació Junts per la Vida amb la logística de transport". "Aquest autobús no és l'últim i seguiran anant transports", ha anunciat. En aquest sentit, diumenge que ve 13 arribarà un nou autobús a València i dissabte 12 aterrarà un avió de la companyia Air Nostrum amb un total de 80 persones ucraïneses a bord.