Jero Freixas siempre quiso ser actor. No lo tuvo fácil. Pasó por la carrera de Comunicación Social. Renunció. Consiguió estudiar teatro, pero trabajar en eso era duro y poco productivo. Empezó a trabajar en una oficina. Comenzó a hacer vídeos y aquello tampoco funcionaba. Renunció al trabajo para hacer vídeos mejores. Se esforzó, puso corazón y un buen día -lo cuenta hasta en una charla Ted- el ojo de Sauron de la viralidad puso su mirada en él. Era un vídeo sobre una pareja que discute sobre ir a una boda que coincide con un partido del mundial. Ese vídeo lo cambió todo. Ahora lo llaman "youtuber", "influencer" y "tiktoker", pero él no quiere un calificativo acabado en "er". Prefiere uno que termina en "or". Jero Freixas es actor.

¿El de los vídeos es una persona o un personaje?

Los vídeos son ficción. Hay videos en los que el personaje se parece un poco a la vida real, pero, si yo fuese así, tendría que estar en un manicomio. Mi personaje es demasiado obsesivo, está demasiado loco. El personaje tiene cosas mías, de mis amigos, ideas que veo en la sociedad y otras que me imagino.

¿Es duro convivir con un tipo así?

Es confuso y un poco obsesivo. Estoy todo el tiempo pensando en vídeos. Como yo escribo mis guiones, me meto mucho en el personaje. Es lindo, pero es duro. También es sacrificado. Este trabajo lo es. Al utilizar cosas de tu vida, todo se mezcla y la confusión es complicada. Hay una línea delgada ahí y no es fácil separarla.

Podríamos decir que el fútbol te hizo actor profesional y que, en cierto modo, vives de él. ¿Hay algo más grande que el fútbol?

El fútbol es lo más grande que hay, pero -se van a desilusionar mis fanáticos- hay cosas tan grandes como el fútbol: el teatro, el cine, la música... Son cosas hermosas que pueden ir de la mano. Estoy muy feliz por poder trabajar en mis dos pasiones. Siempre quise ser futbolista y actor. Este trabajo combina las dos cosas. Hoy estoy haciendo humor de fútbol. Es un momento hermoso. El fútbol es lo más grande que hay, pero hay cosas que se le asemejan mucho.

¿Y qué les decimos a esos intelectuales que desprecian el fútbol?

Se pierden algo hermoso y muy inspirador. Hay mucho intelectual amante del fútbol, sin embargo. No podemos esperar que le guste a todo el mundo. Mi personaje no podría entenderlo, se molestaría, se enojaría. Es un personaje poco tolerante con ciertas cosas. Yo, en cambio, lo entiendo. Es una cuestión de gustos, pero es algo hermoso que merece una oportunidad.

Hablas poco de Maradona en tus vídeos, aunque se nota que lo amas. Intuyo que eres más de Messi. Eso es complicado en Argentina...

Decidí no elegir más entre ninguno de los dos. Yo soy contemporáneo de Messi y, como es lógico, lo disfruto más. Mi primer recuerdo de Maradona es del Mundial 94. Es un recuerdo trágico con el doping. No viví el 86. No viví el 90. Maradona para mí fue como un dios. Decidí no elegir porque me parece injusto. Tenemos a los dos mejores de la historia del fútbol y yo no tengo por qué elegir.

No puedo negar, sin embargo, que tengo algo especial con Messi. Leo me ha hecho vivir la final de un mundial, aunque no la ganamos. Me ha hecho ganar la primera Copa América que recuerdo. Los argentinos lo amamos. Lo aman los españoles, los mexicanos y hasta los chilenos y los brasileiros. Además, más allá de lo futbolístico, me cae bien como persona. Me gusta mucho cómo es él, que sea tan familiar, tan amante de su gente y tan tranquilo en su vida.

¿Jose, tu mujer, es mejor actriz que tú?

Se lo pregunté a ella y no quiso responder. Es una actriz en potencia, es una gran comediante. Se ha dado cuenta de que es graciosa. Ella no lo sabía. La gente le ha ayudado a apreciar su ironía y su humor maravilloso. Solo con una cara, sin decir nada, puede regalar muchas carcajadas. Creo que estamos parejos. Somos grandes actores con una forma diferente de actuar. Yo soy más expresivo, uso más el cuerpo. Ella tiene un humor más intelectual. Puede que ella sea mejor actriz que yo. Déjame que lo piense.

Jero y Jose en una foto de promoción de su obra "Una pareja ideal". J.F.

¿Temes que, cuando crezcan, tus hijos te pidan derechos de imagen?

Su presencia en los vídeos es algo que tengo en la cabeza. Cada vez nuestros dos niños aparecen menos. Rita quería salir en los vídeos cuando era más pequeña. Se divertía, era un juego para ella. Nunca le di un guion, ni le pedí que saliera. Lo que pasa es que ella y su hermano se están criando en casa de sus papás que son actores. Es su vida. Cuando encendemos la cámara, ellos, a veces, se meten en el plano. Rita, ahora que ha crecido, ya no se mete tanto en los vídeos. Es algo natural, están en un hogar de artistas y creo que, en el futuro, lo van a disfrutar. Hay gente que nos pide que abramos un canal de Instagram a los niños, pero no lo vamos a hacer. Hay que esperar a que ellos lo pidan, si lo piden.

Me gusta cómo hablas de tu equipo de fútbol de amigos en tus vídeos. El compromiso, la necesidad por jugar. Empiezas a estar ya en una edad complicada. ¿Tienes alguna fecha pensada para dejarlo?

Precisamente, voy a hacer vídeos sobre esto, sobre una alternativa al fútbol para cuando me toque. Estoy hablando con Fernando Belasteguin y con Nacho Palencia para hacer algún vídeo sobre pádel. Es un deporte que está creciendo mucho y me alegro. En los vídeos aparecerá Jero probando deportes para cuando tenga que retirarse del fútbol. Van a ser divertidos. Pero todavía soy joven, me quedan unos años de fútbol.

No te hemos visto jugar en los vídeos. Defínete como jugador.

Una cosa es lo que se ve en los vídeos y otra soy yo como jugador. Otra vez volvemos al personaje y a la persona. Me probé en River un poco tarde, cuando tenía 18 años. En la primera prueba jugué muy bien. Jugué de ocho, me gusta más jugar de cinco o de diez. Me considero un cinco con llegada. Un jugador que me encanta es la Brujita Verón. Redondo o Cambiasso también son jugadores que me gustan. Corro mucho, robo mucho y me gusta tenerla. Además, tengo gol.

¿Qué es lo que más te gusta de jugar en un equipo?

El antes y el después son muy importantes. El partido no dura solo noventa minutos. Los partidos de los sábados con los amigos arrancan en la semana con toda la organización, con el intercambio de opiniones en el grupo, el análisis del rival o viendo quién se llevó las camisetas para lavar... Nosotros somos futbolistas profesionales, pero la única diferencia es que en lugar de que nos paguen, pagamos nosotros. Todo lo demás es igual. Vivimos el fútbol de la misma manera que los profesionales. Te diría que a nosotros nos gusta más. Ellos tienen la presión y otras cuestiones. Hay que ver cómo se va al campo, escuchar música apropiada para llegar bien motivados. En el vestuario están esos nervios lindos, hay que pasar por el baño a hacer "popó" para estar mejor. Y luego viene el después. Los primeros minutos son clave. Si ganaste estás contento, cantas algo. Si pierdes hay puteada y reproches. Pasada media hora, estamos todos felices con una cerveza comentando las anécdotas del partido.

“Una pareja real”, tu obra de teatro, se quedó parada por la pandemia. ¿Qué va a ser lo próximo?

Vamos a despedir esa obra. Hicimos una temporada y cuando íbamos a hacer gira nacional e internacional, se cortó todo con la pandemia. Ahora en 2022 vamos a volver a hacer gira nacional. Después iremos a Uruguay, Chile, Bolivia y algún país más. También estamos trabajando para llevarlo a España. Además, estoy escribiendo otra obra para hacer con mi mujer y un espectáculo en formato stand up para hacerlo yo solo, en el que quiero hablar de las cosas que me pasan en las redes y de lo que me ocurrió después de que me siguiera Messi en Instagram. La idea es tenerla a partir de mitad de año.

Cuando hacías vídeos que nadie veía, ¿pensaste en dejarlo?

Tuve momentos duros. Hay días en los que piensas en largar todo a la mierda. Lo digo para la gente que lo está intentando. Hay días malos y no pasa nada. A veces, piensas que no vales y siempre hay alguien que te lo recuerda. A mí me pasó. Acababa de dejar mi trabajo. Me había lanzado a la pileta, estaba remotivado. Al segundo día de renunciar a mi trabajo había subido un video, fui a ver los comentarios. No había muchos, habría unos diez. Uno de ellos decía "flaco, tienes menos gracia que una roca". Todavía tengo el recuerdo de aquella tarde. Hace ya unos años. Me sentó mal, me hizo pensar. Había que transitar esa tristeza y ese enojo y volver a salir. No me permití nunca renunciar. Siempre confié en que lo iba a lograr, con bajones incluidos. Siempre confié en que iba a llegar ese día.