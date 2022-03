Puig garanteix l'accés a l'avortament en el sistema públic tot i que no es practique en tots els centres de la Comunitat

El president de la generalitat, Ximo Puig, ha garantit que "totes" les dones a la Comunitat Valenciana tenen "garantit l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs en el sistema públic sanitari com una prestació sanitària més, encara que ha admès que "és cert que encara no es pot avortar en tots els centres". A més, ha destacat que, amb la reforma del Codi Penal, es castigarà amb presó l'assetjament en clíniques d'avortament.

Puig ha respost així en la sessió de Control de Les Corts a la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, que li ha interpel·lat sobre quines mesures pensa prendre perquè la interrupció voluntària de l'embaràs siga accessible per a totes les dones en els centres sanitaris que depenen de la Generalitat i perquè s'impedisquen "possibles campanyes d'assetjament de les clíniques abortives, partits d'ultradreta i grups ultracatòlics que puguen coartar aquesta llibertat".

Així, ha assegurat que, a hores d'ara, les demandes de les dones d'avortament s'atenen de "forma immediata i d'acord a les seues necessitats de la dona que ho sol·licita des dels centres de salut sexual i reproductiva que realitzen una atenció multidisciplinària i integral, que comprèn consulta mèdica, suport psicològic així com assessorament anticonceptiu".

Per açò, ha insistit: "El Govern valencià garanteix l'accés a l'avortament a través de la xarxa pública dins de la convicció pròpia d'una societat democràtica i progressista que treballa a favor dels interessos de les dones".

Puig ha recalcat "la defensa de drets sexuals i reproductius" que garanteix el seu Govern respectant a més "la diversitat sexual, de gènere o de creences". Així, ha recordat que va ser en 1986, amb el govern del socialista Joan Lerma, quan es va articular l'atenció salut sexual i reproductiva amb la creació dels centres de planificació familiar, que va generar "una gran polèmica per part de sectors de la ciutadania".

La Comunitat Valenciana, ha recalcat, "segueix sent un referent" 40 anys després amb l'actual xarxa de centres de salut sexual i reproductiva integrada per 80 centres i els seus 200 professionals que presten una atenció integral i la defensa de drets sexuals i prevenció de malalties que l'any passat van atendre 390.000 consultes, un 15% més que l'exercici anterior.

"QUE NO DEPENGA DEL COMPTE CORRENT"

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem ha exigit que el dret a l'avortament "no depenga del compte corrent" ja que ha recordat que el 92% dels practicats en 2019 es van dur a terme en clíniques privades i només hi ha tres centres públics a la Comunitat que els practiquen, i solament en el 8% dels casos.

Lima ha titlat de "mesquines" les campanyes de fustigacions de grups ultracatòlics a les dones que "exerceixen el lliure dret de decidir sobre el seu cos" i que els suposa "una de les decisions més difícils que poden prendre al llarg de la vida".