El Gobierno salva el intento de PP, PNV y Cs de tumbar la ley de vivienda tras un pacto de última hora con ERC

Ha habido dudas hasta prácticamente el último minuto, pero el proyecto de ley de vivienda del Gobierno seguirá siendo tramitado en el Congreso. Este jueves, la mayoría absoluta de la Cámara Baja -176 escaños- rechazó las enmiendas a la totalidad con las que PP, PNV, Cs y PDeCAT intentaron tumbar el texto antes siquiera de poder debatir cambios en el mismo. Y lo hizo gracias al acuerdo con ERC alcanzado sobre la bocina por parte del Gobierno, un pacto a través del cual el Ejecutivo se compromete a respetar las competencias catalanas en materia de vivienda y que, según advirtieron los republicanos, no compromete el apoyo de ERC cuando, dentro de unos meses, se vote la aprobación definitiva de la ley.

Pese a que la invasión rusa de Ucrania ha retirado los focos de la agenda legislativa del Gobierno, si este jueves hubieran salido adelante las enmiendas a la totalidad para tumbar la ley de vivienda el Ejecutivo hubiera sufrido undurísimo varapalo en una de las normas estrella de lo que queda de legislatura. Por ello, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió por escrito a ERC que el texto final de la ley "será respetuoso con los títulos competenciales" que corresponden a las comunidades autónomas, según planteó ella misma en su defensa del proyecto.

Ese acuerdo se alcanzó este mismo jueves por la mañana, ya que ERC afirmaba hasta el miércoles que no había decidido si apoyaría los intentos de veto presentados por PP, PNV o Cs. Fuentes republicanas explican que, además de que se respetarán las competencias de Cataluña, el acuerdo suscrito con el Gobierno incluye también el compromiso de que la futura negociación de la ley se hará "con las fuerzas parlamentarias progresistas", y no se buscarán vías alternativas para aprobarla.

"A día de hoy, se trata de una ley que no respeta la competencia en materia de vivienda, asumida por las comunidades autonómicas de forma exclusiva", denuncia en este sentido ERC, que insiste en que, "por ese motivo, la aprobación del trámite de este jueves no supone en ningún caso la validación de la ley". Y aún con más claridad lo dijo la diputada republicana Pilar Vallugera: ERC no compromete su "voto futuro más que al cumplimiento de los acuerdos planteados, a la no invasión competencial y al avance de los derechos sociales".

Precisamente la fase que se abre ahora, una vez superadas las enmiendas a la totalidad, es la de negociación con los grupos parlamentarios. El proyecto de ley pasa ahora a la comisión y allí los aliados del Gobierno podrán presentar sus enmiendas parciales al texto. La ministra Sánchez, este jueves, se mostró dispuesta a "enriquecer" y "reforzar" el texto con los aportes de las "fuerzas progresistas", si bien aseguró que el proyecto presentado por el Ejecutivo ya está destinado a "reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

