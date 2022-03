Ana María Aldón ha sumado un nuevo frente a su lista tras el presunto apoyo que esta habría dado a Rocío Carrasco. Pese a que la esposa de Ortega Cano ha destacado que no ha apoyado a Carrasco, sino que solo se siente "bastante identificada en el tema de malos tratos", los medios se han esforzado por posicionar a Aldón en uno de los bandos.

Además, por si esto no fuera poco, Aldón señalaba que no podía llevar la vida que deseaba debido a los problemas de salud de Ortega Cano, aunque ante los medios ha destacado que espera que el torero siga así muchos años.

Hace unos días, Alessandro Lecquio hacía referencia a las palabras de la colaboradora de televisión y señaló que Ana María había estado "sembrando problemillas" para separarse de Ortega. A esto, Aldón, muy educada y con una sonrisa en la cara, no ha dudado en responder al conde: "Cuando él dé ejemplo... Yo no he sembrado ningún problema".

Este jueves, desde su lugar en El programa de Ana Rosa, Lecquio ha agregado que Ana María "la que prende el fuego y nos llama a todos los demás pirómanos": "Si no quiere que hablemos de ella, que no dé de qué hablar. Todos los temas los provoca ella con sus medias palabras y sus insinuaciones".

"Yo sigo pensando lo mismo. Tengo la misma sensación, aunque ojalá me equivoque, por Ortega. Pero me temo que todo va por ese camino y me baso en dos pistas: por un lado, lo que me cuentan que ella dice por atrás; y, por otro lado, sus movimientos. Cuando alguien dice que quiere respirar es porque se está ahogando, no porque quiera divertirse", ha apuntado Lecquio.

"Si ella pide una vida de calle y diversión, a mí me parece que es una falta de respeto a Ortega porque cuando empezó a salir con él, Ortega ya no era un hombre de juergas. Estaba más cerca del geriátrico que de la discoteca y la vida que le esperaba era más de sopitas que de copitas", ha sentenciado el conde.