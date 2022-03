María José Cantudo, muy preocupada por sus problemas de salud: "Me salió un bulto muy grande"

María José Cantudo no atraviesa un buen momento personal. Así lo anunció en su última entrevista en Telemadrid, donde concedió una entrevista hablando de los problemas de salud a los que se enfrenta, y de los que ha hablado con más detalle, ahora, a través de Instagram.

"He estado unos meses bastante pachucha, pero no he querido decir nada hasta ahora, para no preocupar a mi familia y a mis amigos. Ya van mejor las cosas y estoy en buenas manos. Como el otro día me pillaron las cámaras y me pidieron entrar por teléfono lo conté ya tranquilamente", ha escrito la actriz en un post.

Buscando refugio en la fe que le otorga el Cristo de Medinaceli, la exvedette lidia con la incertidumbre que le provoca desde hace un tiempo un bulto que le salió en una pierna, y del que todavía no tiene un diagnóstico certero.

Según contó en Madrid Directo Flash, unos meses atrás se percató de un bulto "muy grande y rojo" que le "quemaba". En un primer intento fue tratado con antibióticos, pero los resultados no fueron los esperados y la intérprete se vio obligada a ir a urgencias para preguntar por un nuevo remedio.

"Cuando llegué me abrieron el bulto y no salía nada. Era un bulto duro del que no salía nada", lamentó en su entrevista, afirmando que al no tener una evaluación concreta, el tratamiento no puede ser preciso, así que sigue con antibióticos que le están provocando alteraciones digestivas.