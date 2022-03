L'aeroport de Castelló connectarà amb Brussel·les a partir del 27 de març amb nova ruta operada per Ryanair

L'obertura de la nova connexió amb l'aeroport de Brussel·les-Charleroi l'ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la reunió mantinguda amb la 'country manager' de Ryanair per a Espanya i Portugal, Elena Cabrera, i la directora general d'Aerocas, Blanca Marín.

El conseller ha manifestat la seua satisfacció per la nova ruta, "que connectarà Castelló amb la capital d'Europa i suposarà una via directa d'entrada a la província per a turistes procedents de Bèlgica".

Arcadi España ha manifestat que la consecució de la connexió amb Brussel·les és fruit de l'intens treball que realitza des de l'aeroport de Castelló "per tal de rellançar el trànsit comercial i recuperar la senda de creixement prèvia a la pandèmia".

Per part seua, la 'country manager' de Ryanair per a Espanya i Portugal, Elena Cabrera, ha declarat que la connexió amb Brussel·les millorarà la connectivitat internacional de Castelló com a destinació turística, però també tindrà efectes positius en l'economia local, "doncs l'obertura de noves rutes suposa una oportunitat per a aprofitar l'estímul de trànsit i noves ocupacions".