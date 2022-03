Les Corts rebutgen el cessament d'Oltra gràcies a la majoria del Botànic

En el debat de dimecres sobre la proposta de Cs, l'oposició va tornar a exigir la dimissió d'Oltra (Compromís) a causa de la investigació a personal de la Conselleria per presumptament encobrir els abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Mª José Catalá (PP) va assegurar que "el d'Oltra acabarà malament" i el procediment judicial "traurà a la llum tota la veritat", Ruth Merino (Cs) va advertir que "ja no hi ha raons per a seguir excusant la seua gestió" i Ana Vega (Vox) "va desitjar" que la vicepresidenta acabe a la banqueta com a "màxima responsable" d'aquest procés.

Per contra, entre el Botànic, Manolo Mata (PSPV) va defendre que Oltra "sempre ha donat la cara" i el jutge duu a terme un procés "molt meticulós, Papi Robles (Compromís) va rebutjar que l'oposició seguisca "amb la mateixa cantinela" i es faça ressò d'una investigació que va demanar "una part de l'extrema dreta" i Pilar Lima (UP) va recolzar la consellera en aquesta campanya de "assetjament i enderrocament".

Oltra mateix ha reiterat hui, en la sessió de control, que l'objectiu de l'oposició és "la cacera política", mentre el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha afirmat que confia "absolutament" en la vicepresidenta i en els funcionaris investigats.