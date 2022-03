'Estic fins a l'endometri', la iniciativa d'IVI i pacients per a posar fi a mites i silencis de l'endometriosi

Segons ha informat el centre en un comunicat, una de cada deu dones a Espanya probablement haja escoltat que el seu dolor pèlvic "insuportable" és "normal" pel fet de ser dona, però l'endometriosi és molt més que un dolor de regla i "és important que tant a nivell professional com a social s'aprenga a dimensionar el seu impacte en la qualitat de vida per a posar fi a la incomprensió que pateixen les pacients, l'infradiagnòstic i la infravaloració dels símptomes".

L'IVI ha decidit escoltar i donar veu als seus pacients amb el hashtag #HastaElEndometrio: "Estem fins a l'endometri que s'infravalore aquesta malaltia davant la qual cal actuar a temps per a limitar les seues conseqüències".

Betariz Soria, pacient amb endometriosi, relata que està "fins a l'endometri de veure que passen els anys i la realitat millora poc, quan escolte que altres dones que pateixen endometriosi estan passant per la meua mateixa situació i fins i tot que arriben a tirar la tovallola".

"Fa anys, en una de les revisions, me la van diagnosticar. Jo convivia amb moltíssims dolors durant la menstruació, dolors intensos que notava fins a en respirar. Açò, acompanyat de sagnats excessivament abundants i regles molt llargues", explica.

Quan va ser diagnosticada, Beatriz va requerir cirurgia per a l'eliminació dels quists. Ella era conscient que una de les conseqüències associades a l'endometriosi pot ser la infertilitat."Després del tractament quirúrgic, quan se suposa que estava en una situació òptima per a quedar-me embarassada, em van dir que no podria aconseguir-ho, que anara pensant que mai seria mamà". Després del seu pas per l'IVI és mare d'un xiquet de 8 anys i de bessones de 5.

NO HI HA CURA PERÒ SÍ SOLUCIONS

L'endometriosi és una malaltia que consisteix en l'aparició i creixement de teixit endometrial fóra de l'úter, sobretot a la cavitat pèlvica com als ovaris, darrere de l'úter, als lligaments uterins, a la bufeta o a l'intestí (encara que també pot aparéixer fora de l'abdomen com en els pulmons o en altres parts del cos), causant forts dolors menstruals amb sagnats irregulars i abundants, a més de quists als ovaris. Les pacients també poden presentar dolor pèlvic crònic i forts dolors durant les relacions sexuals, en orinar o defecar.

Un dels objectius de la iniciativa 'Estic fins a l'endometri' és aclarir el ventall de possibilitats que hi ha per a millorar la qualitat de vida de les dones que pateixen endometriosis, ajudant-les a conviure amb ella en les millors condicions.