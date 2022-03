Ucraïna.- La Generalitat té material per a carregar 20 tráilers i aprovarà ajudes davant la crisi energètica

En la sessió de control a Les Corts, Puig ha garantit que el govern valencià està compromès tant amb l'ajuda humanitària i l'acolliment de refugiats com amb l'impacte del conflicte en l'economia.

"En la mesura de les nostres possibilitats, tota la capacitat que tenim estarà al servici de les persones i empreses", ha asseverat en resposta a Compromís, PP i Cs.

A nivell humanitari ha avançat que els tres magatzems logístics establits per la guerra tenen material per a carregar 20 tráilers, que s'enviaran progressivament en funció de les necessitats, i ha destacat que la Conselleria d'Igualtat té dos convenis per a l'enviament de medicaments amb un cost de 300.000 euros i que en 2022 hi ha 1,9 milions pressupostats per a cooperació: "Aquest pressupost és el que més ajudarà les ONG".

Puig ha prioritzat l'acolliment de refugiats, en el qual treballa la comissió mixta creada sobre el tema en 2015, i ha anunciat que hi haurà una reunió amb Delegació de Govern.

També ha posat en valor la decisió d'Espanya d'establir un dels centres d'acollida a Alacant, a més de defendre que la Generalitat es va mostrar disposada a rebre desplaçats "des del primer dia".

En matèria econòmica, ha avançat que diumenge que ve, 13 de març, demanarà a la Conferència de Presidents de la Palma que hi haja una acció "molt més potent" de la Unió Europea per a posar límit als preus de l'energia mitjançant una intervenció pública. En cas contrari ha advertit que serà "impossible" eixir d'aquesta situació.