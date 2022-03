Ayuso acusa a Podemos de impulsar un "feminismo de pijos" mientras atacan a su hermano, su padre y su expareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha acusado a Unidas Podemos de defender "un feminismo de pijos" mientras a la vez atacan a su hermano, a su padre fallecido o a su expareja, al vincularlos con posibles contratos irregulares con la Administración regional.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, ante la portavoz de este partido, Carolina Alonso, Ayuso ha defendido que toda la información relativa a los contratos de emergencias han sido fiscalizada por la Cámara de Cuentas, se ha expuesto en ruedas de prensa del Gobierno y ha hecho hincapié en que han respondido a 6.000 peticiones de información.

Además, ha recordado que tuvo lugar un Pleno monográfico, que estos están en el Portal de Transparencia y ha respaldado el trabajo de la Intervención General de la Comunidad, compuesto por funcionarios, que ha tildado de "impecable".

En este punto, ha hecho hincapié en que "llevan 17 denuncias diferentes" que le han trasladado en distintas instancias, "y que ni siquiera se han admitido a trámite porque como siempre son infundidos". "Están injuriando a empresas, están imputándome delitos. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esas decisiones que se han tomado y es algo que voy a demostrar de aquí hacia adelante", ha dicho.

A renglón seguido, ha señalado que incluso ha tenido que leer en los medios que ha beneficiado a una empresa de su madre cuando lleva "15 años jubilada" y que está incluso cuidando de su padre "que lleva siete años fallecidos".

"Están realizando todo tipo de acusaciones y diciendo todo tipo de barbaridades. Puedo decir yo sí que soy una mujer libre ante ese 8M que me habla de mi hermano, de mi padre, de mi antigua pareja, de mi exmarido... ese 8M de palo de pija sin responsabilidad no me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Soy una mujer libre e independiente que no ha trabajado nunca para su familia, que no ha tenido nunca una relación económica con nadie de su familia y que, por cierto, nunca le ha ayudado absolutamente a nadie", ha espetado.

Así, ha criticado que desde Podemos hagan "un feminismo de pijos sin responsabilidad". "Los de los de los 11.000 contratos a dedo en el Ayuntamiento de Madrid y los que ahora pretenden gastarse 20.000 millones de euros de todos los ciudadanos españoles, presupuesto de la Comunidad, para justificar un Ministerio que es una broma barata...", ha declarado, al tiempo que ha denunciado que "mucha pancarta y mucha mascarilla morada pero poco feminismo".

"Esperaba a que escampase" dice Unidas Podemos

Por su parte, Alonso ha afeado a la dirigente madrileña que llevase tres semanas "escondida" sin pisar la Cámara regional "esperando a que escampase" el temporal pero ha recordado que ayer la Cadena Ser contó que la Fiscalía Anticorrupción citará a declarar a su hermano.

"A pesar de usted que ha intentando ocultarlo y taparlo por todo los medios. Primero diciendo que no tenía ni idea, luego reconociendo un pago de 55.000 euros y, aprovechando que todo el mundo estaba mirando a Ucrania, con nocturnidad y alevosía envían un comunicado donde reconocen el pago de 283.0000 euros", ha espetado la parlamentaria, quien porta este jueves una mascarilla con esta cifra y escrito justo debajo 'T. Ayuso'.

Para Alonso, la presidenta "podrá ponerle todo el maquillaje" que quiera pero "todo el mundo ya tiene muy clarito que su hermano se ha beneficiado" y ella ha mentido. "En cualquier democracia homologable usted ya hubiera dimitido pero no esperamos que lo haga porque lo que vienen aquí es a tener su entramado para beneficiar a sus familiares y amigos mediante la opacidad y falta de transparencia", ha apuntado. A su parecer, el PP ha hecho "un armazón para bordear la legalidad".