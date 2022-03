El fotògraf José R. Cuervo-Arango mostra a Railowsky un paisatge "íntim" connectat amb la naturalesa

Així, fins al pròxim 31 de maig, l'espai cultural valencià acull desenes d'instantànies realitzades en blanc i negre, positivades de forma artesanal en el seu laboratori, "el seu univers íntim relacionat directament amb la naturalesa, d'ací el títol de la selecció".

"El meu treball és de naturalesa clàssica en forma i contingut, utilitze negatius de diversos formats i procure que els tiratges -realitzats en plata-gelatina sobre paper de fibra i virats al seleni, que jo mateix realitze amb procés químic- siguen tot l'exquisits que la meua capacitat permeta, en l'intent de traslladar al paper les emocions originades en la cerca i gaudi de la Bellesa, la Forma, l'Harmonia, per a mi reflexos d'un mateix principi", explica el creador.

I afig: "En 'El meu paisatge' em mostre obertament, sense servituds conceptuals de discurs o projecte, tan a l'ús; en el meu cas, el concepte és l'amor a la Fotografia en estat pur, el projecte sóc jo en expressar les meues emocions per mitjà d'ella i la coherència l'aporta la meua pròpia sensibilitat, que és el fil conductor de la meua obra. Açò permet, en el meu criteri, contemplar en el mateix espai fotografies aparentment dispars sense minva de la percepció de la seua autoria, on es barregen temes i dates amb el propòsit d'emfatitzar tant l'autonomia de cada obra individual com la cohesió general de l'estil."

ESPERIT ROMÀNTIC

"El propòsit és comprendre i celebrar i en aquest sentit m'atrau singularment la naturalesa, on trobe una font inesgotable de significat, misteri i gaudi, en sintonia amb un esperit romàntic i procliu a mostrar les seues emocions", conclou en un comunicat.

José Ramón Cuervo-Arango (Gijón, 1947) és una de les figures més destacades en l'àmbit de la fotografia artística asturiana. Es va iniciar com a fotògraf de forma autodidacta al començament dels setanta i durant la dècada següent intensifica la seua activitat fotogràfica: entra a formar part de l'equip de la revista PhotoVision, participa en les trobades d'Arlés i ven la seua obra a institucions com la Biblioteca Nacional de França, l'FNAC o el Centre Pompidou, entre altres.

Les seues obres s'integren en col·leccions com la Biblioteca Nacional de París, La Fotogrfie Forum de Frankfurt, la col·lecció Polaroid Offebach, l'IVAM, la Fundació Auer-Ory i museus asturians.