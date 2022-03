Aena conclou la insonorització d'altres 527 habitatges del Pla d'Aïllament Acústic de l'Aeroport de València

D'altra banda, altres 1.149 immobles es troben amb les seues obres en execució, segons ha informat Aena, que ha traslladat aquestes dades en la Comissió de Seguiment Ambiental de l'Aeroport de València, en la qual també s'ha comunicat l'aprovació d'imports per a actuar sobre 607 noves vivendes i un centre geriàtric, que iniciaran les seues obres en els pròxims mesos.

A més, Aena ha informat de la inclusió de 26 habitatges en aquest Pla, una vegada s'ha confirmat que es compleixen les condicions establides quant a la seua localització respecte a la petjada acústica d'aquest aeroport, el seu ús d'habitatge i disposició de llicència de construcció anterior a la data que, segons la seua localització, els és aplicable.

El següent pas ha sigut la realització de mesuraments acústics al seu interior per a poder determinar les actuacions d'insonorització necessàries, perquè dins d'elles es complisquen els objectius de qualitat acústica que determina la legislació que aplica a aquests casos.

La realització d'aquest tipus de mesuraments ha permès identificar altres 40 habitatges en les quals és necessària la realització d'actuacions millora del seu aïllament acústic. Actualment existeixen 447 habitatges per als quals Aena ha comunicat als seus propietaris el seu dret a sol·licitar la seua inclusió en el Pla, no obstant açò, els veïns encara no han cursat la sol·licitud.

En aquesta situació, s'ha recordat a la Comissió que, per a qualsevol possible consulta relacionada amb aquesta actuació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb l'Oficina de Gestió dels Planes d'Aïllament Acústic a través del número de telèfon, 915 903 170, o la direcció de correu electrònic oficina.paa@ineco.com.

En relació als avanços i novetats que es produïsquen, Aena informarà als membres de la Comissió de Seguiment Ambiental de l'Aeroport de València, que està formada per representants del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Generalitat Valenciana, ajuntaments d'Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet, Riba-roja del Turia, Xirivella i València.