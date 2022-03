Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada, a més, no es descarten precipitacions febles i la cota de neu se situa entre els 1.600 i 1.800 metres. Hi haurà vent de l'est i sud-est fluix a moderat.

Alacant registrarà aquest dijous una mínima de 10ºC i una màxima de 17ºC; i Castelló i València, de 8 i 17ºC.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui és baix-mitjà en tota la Comunitat.