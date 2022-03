La profunda reflexión de Sara Carbonero, un año después de su separación de Casillas: "Personas que sean anclas, no"

Justo cuando se cumple un año de su separación de Iker Casillas, Sara Carbonero ha lanzado una profunda reflexión en las redes sociales.

La periodista, que siempre ha evitado públicamente hablar de su ruptura con el deportista y padre de sus hijos, ha elegido sus redes sociales para lanzar un texto muy aplaudido por sus seguidores.

"En términos marineros, personas que sean orza sí. Anclas no", lo titula Carbonero, a quien en los últimos meses se la ha relacionado también con el artista Kiki Morente.

Toda una declaración de intenciones que ha aprovechado para hacer la periodista durante su último viaje a México, acompañada de su gran amiga Isabel Jiménez.

"En los veleros, la orza (una pieza que va sumergida) aporta estabilidad y evita que el barco se vaya a la deriva e incluso que vuelque (y en el hipotético caso que volcase el velero la orza evitaría que se quede boca abajo), cuando hablamos de personas que son anclas lo definimos como un lastre, algo o alguien inmóvil que ni se mueve ni te deja avanzar. Hay quien cree que el ancla es estabilidad, pero cuando eso pasa, Javi, hijo de marineros, enarbola nuestro desacuerdo respecto al ancla y concluye que si se utilizase algún término marino para describir estabilidad sería la orza", relata Carbonero.

"Ser orza y no ancla; tratar de hacer mejores a las personas que quieres —y nunca frenarlas, ser abono y no techo, camino y no fango. Aguantar (juntos) las mareas, poner las cosas fáciles, dejar ser, abiertas las ventanas de par en par, saberte cobijada pero nunca presa, que mi mundo sea tu red, que puedas dejarte caer: ese será mi triunfo, amor mío. Ser tu orza y no tu ancla", remata la toledana.

Un texto, como dice ella, de su admirado Jesús Terrés, pero que ha hecho suyo.