Compró la primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal' por un euro y se ha vendido por 18.000 euros

La empresa de subastas Hansons Auctioneers ha vendido este miércoles 9 de marzo dos primeras ediciones de Harry Potter y la piedra filosofal por 18.000 euros y 82.000 euros cada una.

Los dos ejemplares, pertenecientes a una tirada de 500 ejemplares en tapa dura que se imprimió en 1997, tenían condiciones radicalmente diferentes, lo que ha condicionado el precio final en la subasta.

Una estaba en perfecto estado. Llevaba 25 años intacta después de que un inteligente hombre decidiera guardarla para poder venderla años más tardes. Se calculaba que podría venderse por 50.000 libras (59.000 euros), pero finalmente ha llegado a 69.000 libras (82.000 euros).

Sin embargo, el otro ejemplar estaba completamente usado. No solo eso, había sido pintado, subrayado e incluía dibujos a rotulador del mago protagonista y el gigante Hadrid. Por eso, no se estimaba más de 4.000 libras (4.800 euros) en su venta.

Jim Spencer, empleado de la casa de subastas, y las dos primeras ediciones de 'Harry Potter' subastadas. HANSONS AUCTIONS

El joven de Manchester al que pertenece el ejemplar apoyaba esta teoría, pues consiguió el libro por 50 peniques (1 euros) en una tienda con fines benéficos el año pasado. Decidió preguntar a la empresa de subastas si tenía algún valor, pero nunca se esperaba que alcanzara el valor de 15.500 libras (18.000 euros).

"Estoy asombrado. Sé que es una pieza de historia moderna, pero el resultado es extraordinario. Lo compré en una tienda de caridad el pasado noviembre. No me di cuenta de que era una primera edición. Solo vi la contraportada con la imagen del mago y me pareció interesante", ha revelado.

Primera edición de 'Harry Potter' con dibujos. HANSONS AUCTIONS

"En Navidad, decidí ponerme en contacto con Hansons para comprobar si era una primera edición. Me confirmaron que lo era, una agradable sorpresa, por no decir otra cosa", ha comentado, muy feliz.

Desde la dirección de la casa aseguran que esta comparación en la subasta demuestra que los objetos que tienen muestra de que han sido usados y, sobre todo, disfrutados, también tienen valor.

Primera edición de 'Harry Potter' con dibujos. HANSONS AUCTIONS

Jim Spencer, director de la empresa, se preguntaba: "¿Cuál fue el más querido? ¿O el que más se ha disfrutado? Podría decirse que el dañado cuenta su propia e importante historia. Siempre me gusta imaginar a los historiadores del futuro contemplando algo así, los garabatos y las ingenuas ilustraciones de los fans, la evidencia de que se leyó una y otra vez: seguramente les daría una verdadera sensación de fiebre por Harry Potter".

Charles Hanson, subastador en el evento, se muestra de acuerdo: "En mi opinión, merece estar en un museo. Esos garabatos, escritos por un niño que amaba el libro y sus personajes, encapsulan el poder del fenómeno Potter. Es realmente encantador. Estoy absolutamente encantado por el vendedor, y por el comprador que ha adquirido un trozo de historia del libro".

Además, a pesar de que la mayoría de las primeras ediciones de Harry Potter fueron enviadas a bibliotecas o espacios infantiles, piden que se sigan buscando ejemplares baratos porque aún hay muchas joyas por encontrar. Eso sí, aseguran que "una ganga" como el que encontró el libro por 1 euros será difícil de replicar.