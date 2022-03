La oposición en bloque insiste en pedir el cese de Oltra y el Botànic cierra filas

La oposición en bloque sigue pidiendo insistentemente la dimisión o el cese de la vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto desamparo que sufrió la menor tutelada víctima de abusos sexuales por parte de su exmarido, ya condenado por estos hechos. Mientras, los partidos del Botànic que dan apoyo al Gobierno valenciano cierran filas ante el goteo de imputados (ya van 13, de los que 11 son cargos de la Conselleria) en torno a la líder de Compromís.

Los tres grupos de la oposición han vuelto a exigir este miércoles en Les Corts la renuncia de Oltra por la investigación a personal de la Conselleria de Igualdad: el PP "intuye" que la vicepresidenta "va a acabar mal", Ciudadanos advierte del "acorralamiento cada vez mayor" a la consellera y Vox ha afirmado que "desean" que termine en el banquillo de los acusados. Así lo expresaron sus respectivos portavoces en la previa al pleno de Les Corts, en el que se ha debatido una iniciativa de Ciudadanos para pedir la dimisión de Oltra.

Desde el Botànic, el PSPV ha criticado a la oposición por "preocuparse más de cómo se van a cobrar la pieza de Mónica Oltra"; Compromís asevera que "no hay información nueva que no se conociera en abril del año pasado" --cuando compareció la consellera en Les Corts para dar explicaciones sobre este caso-- y Unides Podem insiste en rechazar la "cacería política" que en su opinión se está produciendo contra la vicepresidenta.

La síndica del PP, María José Catalá, se ha mostrado "convencida" de que el procedimiento judicial que sigue avanzando "va a sacar a la luz toda la verdad de este caso de la menor". "Queremos que se sepa la verdad. Nosotros pensamos que lo de Oltra va a acabar mal, lo sabe ella y lo sabe Puig, que todavía no se ha pronunciado al respecto", ha dicho.

Por su parte, Ruth Merino (Cs) ha manifestado que "con el acorralamiento cada vez mayor a Oltra" por las informaciones que se van conociendo sobre el caso de abusos sexuales a una menor por parte de su exmarido, "ya no hay razones para seguir excusando su gestión y Puig debe cesarla de inmediato".

La portavoz parlamentaria de Vox, Ana Vega, ha afirmado que Oltra está "sitiada" en una "situación muy grave y muy compleja" y añade que su grupo "desea" que este proceso acabe con la número dos del Gobierno valenciano en el banquillo porque es la "máxima responsable".

Por parte del Botànic, el síndic socialista, Manolo Mata, reivindica que "no se puede desviar lo esencial" que es, en su opinión, que el abusador ha sido condenado y ha manifestado que Oltra "siempre ha dado la cara. No magnifiquemos", ha agregado, al tiempo que ha defendido que el juez instructor está llevando a cabo un procedimiento "muy meticuloso". Preguntado sobre las declaraciones de Catalá, ha dicho: "Yo no soy bruja ni veo el futuro".

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha ironizado: "Salta la noticia que la oposición pide el cese de la vicepresidenta". "Llevamos mucho tiempo con la misma cantinela", ha remarcado, y apunta que esta investigación ha comenzado de nuevo "porque alguna parte de la extrema derecha así lo pide".

Por parte de Unides Podem, Pilar Lima ha mostrado su "total confianza" en la gestión de Oltra y asegura que se trata de una "cacería política" y un "acoso y derribo" hacia la vicepresidenta, que "ha dado la cara en múltiples ocasiones" en el parlamento valenciano.

La causa experimentó un incremento de investigados la semana pasada, en la que, además de declarar los ocho primeros (entre ellos seis cargos de la Conselleria de Igualdad), el juez citó posteriormente en la misma condición procesal a otras cinco personas del departamento que dirige Oltra. El juez instructor indaga si hubo desamparo hacia la menor tutelada por parte de la Administración.

"Tienen un soporte documental"

Oltra ha replicado que las afirmaciones que ella hace sobre este caso "tienen un soporte documental". La vicepresidenta ha manifestado a preguntas de los medios que el juzgado "está haciendo su trabajo" y señala que "cualquier cuestión que tenga relación con lo que se está investigando, analizarla y ya está". "Esto es lo que tiene que hacer un juez instructor. Investigar de una manera diligente, como se está haciendo, minuciosa, para que no quede ninguna duda", ha apostillado.