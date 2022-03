La relación de Antonio David y Marta Riesco sigue dando que hablar en los pasillos de Mediaset. Asimismo, la colaboradora de Ya es mediodía sigue jugando al despiste y trata de torear continuamente las preguntas sobre su relación.

Eso sí, si hay algo que no le gusta nada a la periodista es cómo se dirige Jorge Javier Vázquez a su novio. "No me gusta que le llaméis 'El Penas'", le ha dicho en los pasillos que unen el plató de Sálvame con el de Ya son las ocho. Y esta no es la primera crítica que recibe el presentador por su apelativo hacia Antonio David, ya que, en su momento, Rocío Flores ya se mostró muy disgustada con él.

"No hay que faltar el respeto a nadie. Además, Antonio David es muy divertido", ha añadido la comunicadora. Unas palabras que el catalán ha esquivado preguntándole la razón por la que no ha ido a verle al teatro por su obra Desmontando a Séneca. "Antonio David nunca me ha impedido ir a verte al teatro. Pero no voy a ir porque claro... no puede ser", ha contestado.

Marta Riesco se ha despedido con educación del presentador mientras este aseguraba que ya nunca más llamaría 'El Penas' al ex guardia civil: "A partir de hoy, le voy a llamar 'Alegría de la huerta'".